Останется без штанов - СНБО озвучил последнее предупреждение Путину

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос выступил с новым громким заявлением — он убежден, что наша страна рано или поздно вернет и оккупированный Крым и Донбасс. Однако, по мнению чиновника, всем украинцам нужно понять, что вернуть Крым силой невозможно. По словам Кривоноса, у Украины есть пока единственный путь — это новые мощные санкции против России и команды главы Кремля Владимира Путина. В СНБО отметили, что Украина не сможет вести войну и на Донбассе, и в Крыму. Поэтому нужно искать новые пути возвращения полуострова. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на телеканал "Дом" .

Кривонос еще раз повторил, что украинская власть не сможет вернуть аннексированный Россией Крым военным путем.

"Мы четко понимаем, что решать проблему силовым методом Украины не может на данном этапе. Потому что есть проблемы. Во-первых, война на Донбассе. Вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли, мы не потянем", — подчеркнул чиновник.

Он также решил напомнить украинцам, что война — это в первую очередь человеческие потери. В СНБО обратили внимание на то, что команда Владимира Путина отвлекала международное сообщество от аннексии Крыма. Зато Кремль акцентировал внимание на войне на Донбассе.

"Это обычная идеологическая манипуляция — определение ложных приоритетов, ложных ориентиров", — говорит Кривонос.

По его словам, оккупация Крыма Россией стоит на одной ступени с вопросом войны на Донбассе. В СНБО убеждены, что возвращение Донбасса и Крыма в Украину — это лишь вопрос времени.

"Задача номер один — продолжать активно сотрудничать с мировыми лидерами, поднимать вопрос по наращиванию санкций против РФ. Выводить Россию этими санкциями на такой уровень, что либо они отдадут Крым, или останутся "без штанов", условно говоря. И это главное", — подчеркнул представитель СНБО.

Не забывая о новых санкциях, наша страна должна усиливать обороноспособность, чтобы иметь возможность при необходимости действовать силовыми методами, считает Сергей Кривонос.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назвал фамилию известного политика, который позволил Путину захватить Крым.