В каком возрасте человек чувствует себя наиболее несчастным - вы будете удивлены

Авторитетный ученый, профессор экономики Дэвид Бленчфловер из Дартмутского колледжа США любит находить точные ответы на вопросы, которые больше всего волнуют каждого из нас. На этот раз он решил определить, когда же среднестатистический человек переживает самый счастливый и грустный периоды в своей жизни. Ученый пришел к выводу, что самыми счастливыми люди чувствуют себя в возрасте 18-20 лет. По словам профессора, уже после 18-летнего возраста человек чувствует себя счастливым по U-образной кривой. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на работу ученого на сайте Национального бюро экономических исследований.

Дэвид Бленчфловер подробно проанализировал данные из 132 стран. Стоит обратить внимание на то, что из них только 37 считаются развитыми, а остальные 95 — развивающимися. Ученому удалось выяснить, что по всему миру люди чувствуют себя наиболее несчастными в период 47-60 лет. Что интересно, украинцы чувствуют себя несчастными уже от 43 лет. Правда, это касается только женщин, поскольку наши мужчины входят в "несчастный период" в 44 года. Похожая статистика также в Бразилии, Сингапуре и Китае. А вот в Австралии, Канаде, Дании и Финляндии люди в основном начинают сильно грустить в 48-летнем возрасте.

Отмечается, что во время своих исследований профессор учел занятость респондентов, уровень их образования и наличие романтических отношений.

"Траектория справедлива для стран с высокой и малой средней зарплатой, а также длинной и короткой продолжительностью жизни", — говорит Дэвид Бленчфловер. По его словам, пожилые люди в возрасте от 60 лет становятся счастливее и до 70 лет достигают наибольшего удовлетворения жизнью. Нельзя не обратить внимание на то, что эта удовлетворенность жизнью возникает в результате биохимических процессов в организме, а не из-за смены социально-культурных условий.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно ученые смогли объяснить, как именно стресс разрушает здоровье человека.