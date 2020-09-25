Уже скоро - Зеленский принял новое судьбоносное решение

25 сентября глава комитета украинского парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев поделился с украинцами долгожданной новостью — он официально сообщил, что глава государства Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду Украины законопроект о налоговой амнистии. По словам чиновника, это должно произойти уже в ближайшие дни. Данил Гетманцев обратил внимание на то, что текст законопроекта уже согласован. Об этом он сообщил в социальных сетях, передает ONLINE.UA.

"Со дня на день ждем законопроект о налоговой амнистии от президента. Цели ясны. Задачи определены. Текст согласован", — рассказал народный избранник.

Кроме того, политик объяснил задачи налоговой амнистии:

дать возможность людям выйти из тени перед внедрением автоматического обмена налоговой информацией

привлечь деньги в экономику и в бюджет.

"Если говорить об объеме денег в тени в сбережениях граждан... Никто не знает точной суммы. По нашим расчетам где-то 50 млрд долларов. Если удастся вывести хотя бы 10, это будет победой", — подчеркнул Данил Гетманцев.

Стоит обратить внимание на то, что налоговая амнистия — это возможность для граждан платить налоги с доходов, с которых ранее такие налоги не платились, и уже всплыли установленные законодательством сроки платежей. В этом случае, налогоплательщик заполняет так называемую нулевую декларацию.

Нельзя также не обратить внимание на то, что 23 сентября украинское правительство наконец приняло решение об отмене уплаты пенсионного сбора при покупке квартиры. Украинская власть убеждает, что хочет, чтобы граждане получили возможность покупать жилье по доступным ценам.