Уже скоро - Зеленский принял новое судьбоносное решение

25 сентября глава комитета украинского парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев поделился с украинцами долгожданной новостью — он официально сообщил, что глава государства Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду Украины законопроект о налоговой амнистии. По словам чиновника, это должно произойти уже в ближайшие дни. Данил Гетманцев обратил внимание на то, что текст законопроекта уже согласован. Об этом он сообщил в социальных сетях, передает ONLINE.UA.
"Со дня на день ждем законопроект о налоговой амнистии от президента. Цели ясны. Задачи определены. Текст согласован", — рассказал народный избранник.
Кроме того, политик объяснил задачи налоговой амнистии:
- дать возможность людям выйти из тени перед внедрением автоматического обмена налоговой информацией
- привлечь деньги в экономику и в бюджет.
"Если говорить об объеме денег в тени в сбережениях граждан... Никто не знает точной суммы. По нашим расчетам где-то 50 млрд долларов. Если удастся вывести хотя бы 10, это будет победой", — подчеркнул Данил Гетманцев.
"Украинцы должны получить возможность покупать жилье по доступным ценам. Сегодняшним решением Правительство определило порядок освобождения от уплаты пенсионного сбора граждан, приобретающих жилье впервые или которые находятся в очереди на получение жилья", — подчеркнул недавно Денис Шмыгаль.
Как сообщал ранее ONLINE.UA, Денис Шмыгаль пообещал, что Кабмин ликвидирует Государственную фискальную службу до конца 2020 года. Кроме того, политик напомнил, что это одно из условий для второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро от ЕС для нашей страны.