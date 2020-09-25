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Путин может его захватить - в СНБО решились на шокирующее признание

Политика | Читати новину українською
Путин может его захватить - в СНБО решились на шокирующее признание Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос сделал важное предупреждение всем украинцам — он обратил внимание на то, что у главы Кремля Владимира Путина достаточно сил и средств, чтобы захватить гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала на Херсонщине. Однако, по мнению чиновника, это все равно не решит проблему нехватки воды в Крыму. Кривонос также отметил, что данные о возможном захвате Россией части Северо-Крымского канала предоставили разведка и крымчане, которые приезжают в Украину с аннексированного полуострова. В СНБО уверены, что РФ способна захватить не только гидротехнические сооружения канала, но и весь Северо-Крымский канал. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на телеканал "Дом".

"Они способны захватить, у них сил и средств достаточно. Они эти вопросы неоднократно отрабатывали, но не проблема захватить полностью Северо-Крымский канал от Каховки до самого Перекопа, к Каланчаку", — подчеркнул представитель СНБО.

Сергей Кривонос обратил внимание на то, что это не поможет решить проблему нехватки воды в Крыму. По его словам, необходимо провести большой объем работ для восстановления нормального функционирования Северо-Крымского канала. В СНБО узнали, что команда Владимира Путина пока не проводит таких работ. Кроме того, отмечается, что после работ по восстановлению канала нужна не одна неделя для наполнения его водой. 

"Даже если россияне захватят, вода так быстро не пойдет. Для наполнения канала нужна не одна неделя. Это в случае, если все работает, все отработано и все ремонтируется", — говорит представитель СНБО.

Сергей Кривонос отметил, что в течение последних шести лет РФ только использовала крымские ресурсы и совсем не думала о восстановлении водоснабжения в аннексированный Крым.

"Они думают только о своих военных базах. Используют Крым, как свою крупную военную базу, а жизнь коренных крымчан их не интересует", — подчеркнул представитель СНБО.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в СНБО объяснили, почему не смогут вернуть Крым силой.

Источник: Дом Теги: Владимир Путин, СНБО, РФ, Крым, вода, водоснабжение, Северо-Крымский канал, Сергей Кривонос, атака, война, Украина
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Обновлено:15:11, 25.09.2020

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