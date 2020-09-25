Кабмин сообщил пенсионерам прекрасную новость - все подробности

Руководительница Министерства социальной политики Марина Лазебная обратила внимание украинских граждан на то, что в Украине в следующем году несколько раз повысят пенсии. Кроме того, команда главы Кабмина Дениса Шмыгаля уже запланировала надбавки для некоторых пенсионеров, а также индексацию пенсий. Известно, что украинское правительство разработало календарь повышение пенсий на 2021 год. Марина Лазебная отметила, в январе минимальная зарплата вырастет до 6000 гривен. Согласно стандарту, 40% от зарплаты составляет размер минимальной пенсии для людей, старше 65 лет и которые имеют полный стаж. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Украинские Радио".

"С 1 января для людей с полным стажем и старше 65 лет минимальная пенсия вырастет на 300 гривен. Она составит 2400 гривен. В марте проведут индексацию пенсий. Ее параметры определят в феврале, так как индекс пенсий определяют, учитывая 50% рост зарплаты в стране и инфляции 2020 года. В апреле автоматически пересчитают выплаты для работающих пенсионеров. С июля пенсионерам старше 75 лет, повысят пенсию на 400 гривен. Правда, только тем, которые имеют стаж 20 лет (для женщин) и 25 лет (для мужчин). Всего таких пенсионеров есть более миллиона", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в июле вырастет прожиточный минимум. Поэтому все сверхурочные надбавки к пенсиям, в частности, за стаж, пересчитают. По словам Марины Лазебной, в декабре снова запланировано повышение прожиточного минимума. Это также приведет к увеличению пенсий. Команда Дениса Шмыгаля сейчса считает, как финансово обеспечить такое повышение.

"Будем гарантировать поддержку Пенсионного фонда со стороны бюджета. Главное сейчас — показать людям календарь, чтобы они знали, что о них заботится", — отметила министр.

Нельзя не обратить внимание на то, что в Украине есть около 11,3 миллиона пенсионеров. По состоянию на 15 сентября 2020 года размер минимальной пенсии составляет 1712 гривен. Однако с 1 декабря она вырастет до 1769 гривен. Это будет третье запланированное повышение пенсий за год.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, Даниил Гетманцев заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский очень скоро внесет в Верховную Раду Украины законопроект о налоговой амнистии.