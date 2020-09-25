Евросоюз готовится безжалостно мстить Путину за Украину - в чем дело

Власти Европейского Союза продолжают вести санкционную войну против команды российского главы Владимира Путина и всех его приспешников. Так, 25 сентября стало известно, что Евросоюз намерен расширить список лиц, в отношении которых могут быть применены санкции за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины. Анонимные источники утверждают, что это решение, вероятно, примут в понедельник, 28 сентября, на уровне послов стран-членов ЕС. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на украинское агентство "Интерфакс-Украина" .

"Комитет постоянных представителей готов дать зеленый свет начале письменной процедуры с тем, чтобы принять решение несколькими днями позже", — рассказывает анонимный источник агентства.

Нельзя не упомянуть о том, что недавно команда украинского лидера Владимира Зеленского

призвала международное сообщество усилить санкции в отношении лиц, связанных со строительством Керченского моста. Как видим, европейские политики первыми откликнулись на призыв официального Киева и решили действовать решительно. Кроме того, также ранее стало известно, что в ближайшем будущем Евросоюз одобрит введение санкций против лиц и компаний, причастных к строительству Керченского моста, решение о которых довольно долго блокировала власть Кипра. Как уже упоминалось ранее, еще 2 года назад ЕС официально ввел санкции в отношении шести российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.

Напомним, недавно команда главы Белого дома Дональда Трампа нанесла новый безжалостный удара по окружению российского президента Владимира Путина. 23 сентября официальный Вашингтон расширил санкции против России, под которые попали еще восемь граждан РФ и семь организаций. Санкции вводятся в связи с ситуацией в Украине, киберпреступностью и вмешательством России в выборы в США. Согласно последним данным, под новые американские санкции попали Борис Гайкович, Елена Иванова, Надежда Кучумова, Владислав Занин, Александр Кузин, Дмитрий Сытый, Евгений Ходотов, Никита Ковалевский.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что власти США готовится ввести новые санкции против команды Путина — уже известна причина.