Будет снижение - Нацбанк порадовал украинцев долгожданной новостью

Заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб поделился с украинцами важной новостью — по его словам, сейчас эксперты НБУ прогнозируют, что учетная ставка до конца года останется на уровне 6%, зато ставки по депозитам, которые в среднем составляют 9,4%, могут снизиться. Чиновник отметил, что регулятор ожидает дальнейшее снижение депозитных ставок в банках. Вполне вероятно, что до конца 2020 года они могут упасть на 1 процент. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на украинское агентство "Интерфакс-Украина".

"По депозитам, возможно, есть небольшой потенциал для снижения. Они еще до конца не сыграли снижение учетной ставки до 6%", — отметил Дмитрий Сологуб.

По словам представителя НБУ, мелкие банки привлекают гривневые депозиты под 11%, иностранные банки — под 5%. Чиновник отметил, что у кредитных ставок тоже есть потенциал для снижения, однако главным сдерживающим фактором для этого является плата за риск. Кроме того, он обратил внимание на то, что средняя ставка по кредитам юрлиц уже ниже 10%, а ставка по кредитам среднему бизнесу — 14-15%.

С отдельным комментарием выступил директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимир Лепушинский. Последний официально сообщил, что на фоне снижения ожиданий и низкой инфляции, банки еще имеют запас для снижения гривневых ставок по срочным депозитам.

Согласно последним данным Национального банка, в августе поточногу года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 9,4% годовых, что на 0,3% ниже, чем в июле.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, многие украинцы обратили внимание на то, что в течение последних 4 лет Национальный банк проводил политику плавающего курса на валютном рынке. Всегда можно было отслеживать определенную сезонность: в отдельные периоды гривна усиливается, а в некоторые — ослабляется. Член совета НБУ Василий Фурман прогнозирует, что с большой вероятностью гривна в течение короткого промежутка времени до конца 2020 года будет усиливаться.