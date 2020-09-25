Власть Евросоюза жестко раскритиковала Зеленского - уже известна причина

Украинским властям все чаще приходится выслушивать критику и угрозы со стороны международных партнеров, среди них — Европейский Союз, который недавно предупреждал, что Украина может потерять безвиз; США, которые пригрозили официальному Киеву потерей международной поддержки; Группа семи и Всемирный банк, которые неоднократно напоминали то, что страна может также остаться без финансовой помощи. Однако этим все не закончилось. 25 сентября высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель решил снова упрекнуть власть Украины. По его словам, сейчас Евросоюз наблюдает существенное замедление темпа реформ в нашей стране по сравнению с прошлым годом после прихода нового президента Владимира Зеленского к власти. Это отмечается в статье влиятельные политика, передает ONLINE.UA со ссылкой на "ЕП".

"Избрание Владимира Зеленского президентом в апреле 2019 было знаком решительной готовности украинцев бороться против коррупции и ослабить власть олигархов в стране. Его первые месяцы на посту характеризовались "турборежимом", когда парламент быстро принимал реформы, которые долго буксовали на месте. Однако, по мнению многих обозревателей, в последнее время темпы реформ замедлились, в частности выполнение обязательств в рамках Соглашения об ассоциации", — подчеркнул Хосеп Боррель.

По его словам, внезапная отставка Кабмина Алексея Гончарука в начале марта и увольнение реформаторов стали тревожными сигналами о готовности противостоять коррупционным интересам.

"Несмотря на это, президент Зеленский продолжает оставаться источником надежды: граждане все еще ожидают, что он воплотит свои обещания относительно реформ и изменений. В мае он продемонстрировал лидерство в продвижении двух важных и сложных реформ, а именно земельной реформы и банковского закона", — подчеркнул европейский дипломат.

Как уже упоминалось ранее, Хосеп Боррель на этой неделе находился с визитом в Украину и встречался с Владимиром Зеленским и членами его команды.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский принял неожиданное решение по Крыму и Путину.