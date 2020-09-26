Гороскоп на 26 сентября для всех знаков зодиака

При знакомстве со Стрельцом желательно — и обязательно, если Стрелец становится вашим близким человеком — выяснить, что именно для этого Стрельца на самом деле является справедливостью. И никогда не задевать эту справедливость, — себе дороже, поверьте. Стрельцы любят руками. Им нужно вас трогать, гладить, щупать, тыкать пальцем в бок или щекотать. Не трогает — не любит. если Стрельца с друзьями-подружками (тоже Стрельцами или Овнами, или Скорпионами) собрать вместе и напоить, то их можно отправлять на войну в качестве психологического оружия, чтобы противник потерял ориентацию во времени и пространстве — и боеспособность :)) Стрельцы-женщины многому полезному для современной жизни научились у мужчин: вышибать клин клином, уходить от ответа, не перезванивать, выбирать лучшее и получать удовольствие, — однако, их за это часто упрекают все те же мужчины...

Весам нужна, как никому другому, абсолютная уверенность в том, что их любят. Уверенность, не раз подкреплённая делом. нет повести печальнее на свете, чем повесть о Весах-совах, которым волею судеб приходится жить как жаворонкам. Весы очень редко пробуют, как говорится, снимать с людей маски, — они отлично понимают, что часто это не маски, а намордники... Весам стоит периодически пробовать смотреть на их отношения с людьми с точки зрения этих людей: представлять себя на секунду ими, а их — собой и думать, все ли вам нравится, все ли происходит правильно и так, как вам бы хотелось, — и только потом действовать согласно вашим решениям.

У Раков нет времени, чтобы ненавидеть тех, кто ненавидит их, потому что они слишком заняты, любя тех, кто любит их. Раки не принимают близко к сердцу ту критику, которая прозвучала из уст человека, который сам в этой жизни ничего не добился. иногда в Раков вселяется 90-летняя бабка. Она бубнит и всех ненавидит.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Читайте ежедневный гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на нашем сайте. Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака читайте далее в нашем материале.

Гороскоп на 26 сентября 2020 года для Овнов

Общий гороскоп для Овнов

Сегодня конфронтация вполне может уступить сотрудничеству. Нужно только сделать первый шаг.

Гороскоп здоровья для Овнов

Нынче вам пойдут на пользу различные упражнения, которые помогут вам тренировать координацию движений. Это не только будет полезно вашему телу, но и улучшит работу головного мозга.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Сегодняшний день отлично подойдет для экспериментов с диетами, чья цель — похудание. Терять вес нынче будет — одно удовольствие, если, конечно, вы не выберете какой-нибудь особо суровый способ. Но даже если перспектива похудеть в ваши планы не входит, нынче стоит посидеть на фруктах и злаках. Хотя бы из соображений профилактического характера.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Ввиду того, что не за горами некое ответственное мероприятие, которое вряд ли будет гармонично сочетаться с прочими вашими делами, сегодняшний день стоит посвятить подбиранию разнообразных хвостов. Похоже, что вскоре вам будет не до этого.

Любовный гороскоп для Овнов

В этот день вам будет особенно непросто заставить себя объяснить ту или иную очевидную истину вашему любимому человеку. Вы почему-то будете на двести процентов уверены в том, что он вас всё равно не поймёт. Может быть, не стоит заранее ставить на нём крест, а для начала попробовать что-то сделать?..

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 26 сентября 2020 года для Тельцов

Любовный гороскоп для Тельцов

Вы не можете объяснить себе и другим, почему вы любите этого человека. Но ведь любите же! Сегодня вы поймёте это особенно остро. Впрочем, говорят, что если можешь сказать "почему" и "за что" — то это не любовь. Так что не стоит так уж копаться в себе. Просто любите!

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Сегодня вам придется выжать максимум из своих дипломатических способностей, дабы в конфликтной ситуации умудриться добиться того, чтобы и волки были сыты и овцы целы. Никаких других вариантов вам не останется — все остальные выходы из положения будут заведомо неверны.

Гороскоп здоровья для Тельцов

В этот день Тельцы могут столкнуться с такими проблемами, как повышенная раздражительность, быстрая утомляемость и даже нарушения сна. Если самостоятельно вам не удается справиться со всем этим, пора идти на прием к врачу.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Если вам удастся выкроить ближе к вечеру несколько свободных часов, не торопитесь домой, чтоб скорее наесться до отвала покупных пельменей с пивом и завалиться пораньше спать. Возьмите себя за шкварник и отправляйтесь исследовать доселе неизведанные кафе да рестораны. Есть неплохой шанс, что нынче вам улыбнется удача и одно из этих заведений найдет в вашем лице постоянного и благодарного завсегдатая.

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодня вы, возможно станете свидетелем некоего события, которое может перевернуть ваше представление о мире. Трижды подумайте, прежде чем делиться с кем-либо впечатлениями.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 26 сентября 2020 года для Близнецов

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Нынешний день не слишком подходит для черных напитков — будь то кофе, чай или рижский бальзам. Без последнего, впрочем, можно и обойтись, а чаи лучше пить травяные, также допустимы красный и зеленый сорта. Кофе молоком забеливать бесполезно, от него лучше отказаться совсем (очень полезен будет напиток из цикория, но ведь называть этот суррогат кафе просто не повернется язык). Ваши страдания будут вознаграждены необычайной легкость, которая снизойдет на ваш организм к вечеру.

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодня вы постараетесь произвести на вашего любимого человека и его родственников самое благоприятное впечатление, и у вас это получится. Главное, приложить к этому максимум усилий, вести себя естественно и все время искренне улыбаться. А остальное — дело времени и техники.

Гороскоп здоровья для Близнецов

Сегодняшний день — весьма благоприятное время, чтобы сформировать здоровые привычки, как в питании, так и в образе жизни в целом. Проявите силу воли, ведь вы можете справиться со всем, если захотите.

Общий гороскоп для Близнецов

Все разговоры в вашем присутствии будут сегодня идти легко и непринужденно, переговоры пройдут успешно и взаимовыгодно. Все вокруг будут по непонятной причине стремиться вам понравиться.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Не спешите сегодня отрекаться от своего выходного ради пользы общественности, клиентуры, начальства и других индивидов, до которых вам сегодня не должно быть никакого дела. В конце концов, вы заслужили отдых после напряженной рабочей недели. Реализуйте свое право.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 26 сентября 2020 года для Раков

Гороскоп здоровья для Раков

Не лучший день для тех Раков, чьим слабым местом является позвоночник. Если вам и удастся найти такое положение, в котором он не будет причинять неудобств, то ненадолго. Лучше будет поискать массажиста — глядишь и поможет.

Общий гороскоп для Раков

Если вы хоть на секунду можете усомниться в своей способности отвечать за собственные слова, лучше промолчите весь день. Нынче очень вероятна возможность сесть в лужу по собственной глупости.

Бизнес-гороскоп для Раков

Если хотите добиться поставленной цели как можно быстрее, то тогда заставьте себя сконцентрироваться только на деле. Меньше критикуйте окружающих и будьте снисходительны к маленьким слабостям ваших коллег. Сегодня ваша исполнительность и ваша аккуратность поразят начальство.

Кулинарный гороскоп для Раков

Этот день можно провести и вовсе вдали от плиты и холодильника. Желающие похудеть дождались своего часа — голодание сегодня принесет заметный результат.

Любовный гороскоп для Раков

Вам кажется, что вы человек из другого измерения. Вы не понимаете, как люди могут поступать таким образом, как они могут мыслить подобными категориями. Ваше молчаливое раздражение коснётся и вашего любимого человека. Поэтому сегодня отношения между вами можно будет назвать взаимным недоумением.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 26 сентября 2020 года для Львов

Гороскоп здоровья для Львов

Нынче вам, скорее сего, не миновать резких перепадов настроения, а поэтому постарайтесь прислушиваться к своей интуиции и не допустить, чтобы хандра испортила вам самочувствие.

Бизнес-гороскоп для Львов

Сегодняшний день подарит вам такой шанс увеличить личное благосостояние, какой вам вряд ли представится в ближайшее время. Не вздумайте сидеть сложа руки, когда птица счастья так близко от вас. Но, всё же, вступив на прямую дорожку, ведущую к заветной цели, не забывайте про осторожность.

Кулинарный гороскоп для Львов

День удачен для разного рода разговоров, от личных до официальных, от шутливых до крайне серьезных. Часть из них вполне можно провести и за столом, где сегодня вас будут ждать на выбор либо тушеная морская рыба под томатным соусом с луком и морковью, либо крица, запеченная в горшочке большими кусками с карри и прочими полагающимися в таком случае приправами.

Любовный гороскоп для Львов

Вспомните детскую песенку, в которой жизнеутверждающе пелось: "И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди!" Вот и у вас лучшие дни вашей личной жизни еще впереди, а об ушедших жалеть не стоит. Ностальгия — это, конечно, хорошо, но не когда она мешает двигаться дальше по тропинкам любви.

Общий гороскоп для Львов

Сегодня вы будете подобны скитающемуся рыцарю, вызывающему волнение везде, где он появляется. С вашей силой может конкурировать лишь Купидон. Так действуйте сообща с ним.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 26 сентября 2020 года для Дев

Бизнес-гороскоп для Дев

Сегодня благоприятный день для профессионального обучения и самообразования. Звезды рекомендуют купить как можно больше новейших книг по вашей специальности и начать незамедлительно их тщательнейшим образом изучать, дабы остаться на высоте в вашей области знаний.

Гороскоп здоровья для Дев

Сегодня Девам как никогда будет полезна эмоциональная разрядка. Может, стоит попробовать экстремальные виды спорта или хотя бы такие, которые экстрим имитируют? Даже фильм ужасов мог бы вам помочь.

Общий гороскоп для Дев

Вам хочется и того, и другого, и третьего, и побольше. Однако, исходя из жизненного опыта человечества, получить все сразу не удастся. Выберите приоритетные направления.

Любовный гороскоп для Дев

Сегодня разговор с вашим любимым человеком может оказаться весьма тяжелым и не принесет удовольствия ни вам, ни ему. Однако он просто необходим для того, чтобы расставить все точки над ё и прийти к какому-то важному и обоюдно выгодному решению. Будьте терпимы и мужественны.

Кулинарный гороскоп для Дев

Совместный прием пищи сближает. Сегодня вы имеете неплохой шанс завязать интересное и полезное знакомство или развить отношения с человеком, уже вам знакомым, именно за столом. Закажите такую пищу, которую можно есть аккуратно и с изяществом, желательно также, чтобы ее качество и количество не мешало вам иногда произносить фразу-другую. Для этих целей удобен будет чай или кофе в конце трапезы. И не стесняйтесь подсесть за уже занятый столик.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 26 сентября 2020 года для Весов

Любовный гороскоп для Весов

Вам сегодня будет очень ловко удаваться выходить сухим из воды. Даже если вы будете безбожно врать вашему любимому человеку, он все равно вас ни в чем не заподозрит и примет ваши увещевания за чистую монету. Только увлекаться этим не стоит: тайное рано или поздно всегда становится явным.

Бизнес-гороскоп для Весов

В этот день звезды советуют вам как следует отдохнуть — осмысленной деятельности от вас все равно ожидать нельзя.

Кулинарный гороскоп для Весов

У вас будет масса возможностей потратить на обед или ужин кучу денег. Вероятно, вы одной из них и воспользуетесь, если, конечно, сочтете повод для этого достаточно весомым, однако, вам следует иметь в виду, что это совершенно необязательно. Попробуйте поесть блинов — в зависимости от начинки это блюдо может быть как традиционным, так и вполне праздничным, а бюджет напряжет не сильно.

Общий гороскоп для Весов

Будьте готовы к авралу, он вполне может случится. Сегодня велика вероятность того, что вам придется задержаться на работе, причем надолго. Жаловаться же на тяготы жизни будет некому.

Гороскоп здоровья для Весов

Сегодня вам следовало бы позаботиться о поддержании правильного обмена веществ. Для этого вам стоит последить за сбалансированностью и разумностью количества поступающих в ваш организм белков, жиров и углеводов. Короче говоря — не стоит объедаться.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 26 сентября 2020 года для Скорпионов

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня вам стоит доказать вашему любимому человеку, что вы лучше всех, единственны и неповторимы и он никогда не найдет большего сокровища, нежели вы. Только в этом случае он начнет действительно ценить вас и ухаживать за вами именно так, как вы того хотите.

Общий гороскоп для Скорпионов

Сегодня вас будет снедать нетерпение. Либо вы позволите ему доесть себя до основания, либо с помощью небольшого усилия воли преобразуете его в более полезный вид энергии. Выбирайте.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Самые вкусные блюда нынче подадут там, куда вы решите не ходить. Поскольку сделать с этим все равно ничего нельзя, постарайтесь кушать в максимально большой компании знакомых, чтобы минимизировать вероятность по возвращению с обеда встретить приятеля, который безуспешно звал вас с собой и теперь жаждет рассказать, какой роскошный шанс порадовать свои вкусовые рецепторы вы упустили.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Сегодня вы станете перед выбором, продолжать ли неотступно следовать своим принципам или воспользоваться моментом, чтобы обзавестись хорошими и очень полезными связями. Выбор за вами. Подумайте, готовы ли вы на жертву ради успеха?

Гороскоп здоровья для Скорпионов

В этот день постарайтесь обеспечить себе крепкий здоровый сон в течение хотя бы восьми часов. В противном случае ваш организм не успеет полноценно восстановить силы, а вы можете чувствовать раздражение.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 26 сентября 2020 года для Стрелецов

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Нынче не экономьте на себе, помните, что скупой платит дважды, и лучше бы не оплачивать долг своим же собственным здоровьем. Если вы понимаете, что подобные траты действительно вам необходимы, не ищите обходных путей.

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодня вы будете преисполнены нетерпения. Обратите его в действие, так от него будет хоть какая-нибудь польза.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Сегодня вы будете пребывать в великолепном состоянии и духа: любые проблемы покажутся вам незначительными и не требующими никаких усилий. Однако дело у вас имеется, и совсем не такое простое, как кажется на первый взгляд, так что приступайте к нему со всей серьезностью.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Этот день предназначен для веселья. Если не всеобщего, то вашего личного — уж точно. Чудесно, хотя и может несколько помешать, в чем вы легко убедитесь, совершенно неосознанно фыркнув, аккурат в тот момент, когда послушная разуму рука поднесет к вашему рту ложку с супом, или, смеясь, вдохнув крошку бисквита. Вряд ли это вас спасет, но хотя бы не берите себе в сотрапезники хохмача. Есть же не сможете.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Все, что скажет вам сегодня ваша половинка, вы будете считать глупостью, причем далеко не всегда обоснованно. Такое уж у вас будет противоречивое настроение. Кстати, это может серьезно ее обидеть, поэтому не стоит слишком увлекаться. Не стоит самоутверждаться за счет близкого вам человека.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 26 сентября 2020 года для Козерогов

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодня вы будете несколько агрессивны, хотя сами можете этого и не заметить. Зато вы заметите, как реагируют на ваши слова и действия окружающие.

Любовный гороскоп для Козерогов

Сегодня вам придется вспомнить о существовании такого короткого, но неприятного слова, как "надо". Необходимость какого бы то ни было действия в личной жизни будет довлеть над вами подобно Дамоклову мечу, и, хотите вы того или нет, что-то сделать вам все же придется.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Сегодня вы будете несколько пессимистически настроены, что может сделать вас довольно капризным едоком. Что бы вам ни предложили, особого энтузиазма пища не вызовет. Вам не следует ходить в гости, если предполагается застолье — вы можете обидеть хозяев. Лучше уж обидеть официанта, причем желательно не там, где вы являетесь постоянным клиентом. Деликатесы заказывать не стоит — зачем переводить продукт, коли радости он вам не принесет?

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Везде, где вы ни были и чем бы ни занимались, старайтесь выкладываться на сто процентов, только так вы сможете достичь того, к чему стремились. Будьте уверены в себе и не позволяйте страху застилать вам глаза, вы слишком долго шли к своей цели, чтобы теперь отступиться.

Гороскоп здоровья для Козерогов

В этот день вам не стоит чересчур увлекаться различными видами спорта. Постарайтесь попробовать всего понемногу, но ни с чем не перебарщивать: чрезмерная нагрузка на ту или иную группу мышц будет вам во вред.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 26 сентября 2020 года для Водолеев

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Сегодня звезды категорически запрещают вам упоминать в вашей речи слово "работа" и какие бы то ни было синонимы к ней. Пусть день ваш будет сугубо отдыхательным как для души, так и для тела, а страшные слова забудутся хотя бы на небольшой период времени. Они вам право сейчас ни к чему.

Общий гороскоп для Водолеев

Постарайтесь не дать овладевшей вами легкой веселой хулиганистости натворить каких-нибудь неприятностей. Любую энергию можно использовать в мирных целях, даже вашу.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Вас может одолеть странная робость или, того хуже — нерешительность и неуместная скромность. Если поддадитесь — не видать вам настоящей утки по-французски, той, что готовится с апельсином, мандаринами и белым вином. Как вы иначе сможете объяснить повару, что конкретно вы хотите получить, и как именно это готовить?

Любовный гороскоп для Водолеев

Сегодня вам покажется, что самооценка у вашего любимого человека несколько занижена, а потому вы спешно будете её повышать всеми доступными вам способами. Главное — не переусердствовать в этом нелёгком процессе, ибо понижать её впоследствии будет куда менее приятно.

Гороскоп здоровья для Водолеев

В этот день для хорошего самочувствия вам будет необходим свежий воздух. Попробуйте организовать выезд на природу, даже если вы терпеть не можете пикники. Можно ведь просто погулять.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 26 сентября 2020 года для Рыб

Гороскоп здоровья для Рыб

Нынче вам лучше всего будет восстановить свои силы в тишине и покое. Ложитесь спать пораньше, откажитесь от шумных мероприятий и вечеринок: это только вымотает вас ещё больше, и вы абсолютно не отдохнете.

Общий гороскоп для Рыб

Сегодня вам может потребоваться эмоциональная разрядка. Не держите стресс в себе, постарайтесь найти выход чувствам, но, желательно, мирный.

Кулинарный гороскоп для Рыб

А вы знаете, что восточная, то бишь китайско-японская кухня — это не только рис и суши? Не знаете? Ну так настало время поправить сие досадное недоразумение. Ноги в руки — и в ресторан. Для начала попробуйте тамошнего пива — гадость ужасная, зато какая экзотика! Потом можете переходить к первому — закажите, например, удава, запеченного целиком. Ну а дальше — по ощущениям.

Любовный гороскоп для Рыб

Сегодня ваш любимый человек не будет понимать, что с вами происходит. Ему будет постоянно казаться, что вы выдумываете себе проблемы сами специально для того, чтобы его позлить. Поэтому если такая возможность есть, постарайтесь держать все в себе, хотя бы в течение этого дня.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сегодня ожидается достаточно размеренный день, который не предвещает ничего неприятного. В этот день вы сможете очень хорошо потрудиться на перспективу, ваши действия будут продуманны и верны, а кроме этого, вам удастся разобраться-таки со своими приоритетами.