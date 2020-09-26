Крушение Ан-26 под Чугуевом - что известно об ужасной трагедии под Харьковом

Накануне вечером в Харьковской области вбили города Чугуев произошла ужасная трагедия — разбился военный самолет Ан-26 с курсантами и офицерами Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба на борту. По последним данным на 26 сентября, в результате аварии погибли 22 человека, двоим удалось спастись — они находятся в тяжелом состоянии, поиски еще троих людей продолжаются. Последние новости об авиакатастрофе Ан-26 под Харьковом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Военный самолет Ан-26 ВСУ военной части А 4104 упал около 20:45 в двух километрах от военного аэропорта Чугуева, когда заходил на посадку. После крушения воздушное судно загорелось. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что самолет разбился во время учебно-тренировочного полета. На борту самолета было 27 человек — военные летчики и курсанты. Двое курсантов выжили: один из курсантов находится в ожоговом центре Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи, где его оперируют, второй выживший курсант доставлен в Военно-медицинский клинический центр Северного Региона. По информации СМИ, они выпрыгнули из самолета в момент его падения. Их экстренно госпитализировали.

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил, что пилот сообщал диспетчеру об отказе левого двигателя. Однако, по его словам, для опытного летчика это не критическая ситуация. Поэтому, что привело к крушению самолета, пока не понятно.

Для расследования причин катастрофы Ан-26 под Чугуевым создадут комиссию по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Ее возглавит вице-премьер Олег Уруский, туда также войдут Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министры внутренних дел и обороны Арсен Аваков и Андрей Таран, председатель ГСЧС Николай Чечеткин, председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер и другие, которые уже вылетили на место катастрофы. На Харьковщину 26 сентября также приедет Зеленский.

По последним данным ГСЧС, на месте катастрофы продолжается поисковая операция. Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) начали досудебное расследование по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).

Важно добавить, что военно-транспортный самолет Ан-26 , который потерпел крушение в Чугуеве, был изготовлен 43 года назад — до 1 октября ему должны были продлить срок эксплуатации на два года. Об этом известно из контракта, который командование Военно-воздушных сил Украины заключило с заводом Антонов летом 2020 года. Согласно контракту, ГП Антонов должно было провести работы по увеличению срока службы девяти военных самолетов. В их числе был и самолет Ан-26 (Ш) с бортовым номером 76 (заводской номер 56−08), выпущенный в 1977 году — тот же бортовой номер упоминается в сообщении Командования ВВС Украины о случившейся катастрофе под Харьковом. Завершили ли ремонтные работы раньше намеченного срока, или же самолет, который потерпел крушение при заходе на посадку, был еще на стадии ремонтных работ, неизвестно. Официальных комментариев по ремонту именно этого самолета нет.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что уже восьмой месяц продолжается расследование катастрофы украинского самолета МАУ, который сбили ракетами иранские военные после взлета из аэропорта в Тегеране. Как оказалось, после попадания первой ракеты самолет продолжал лететь, так как его двигатели не отказали, а экипаж пытался урегулировать нештатную ситуацию. Украинский самолет, на борту которого погибли 176 человек из семи стран мира, потерпел крушение только после попадания второй ракеты — это произошло через 25 секунд после первого ракетного удара.