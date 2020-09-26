Просто нет слов - Зеленский срочно обратился ко всем украинцам

Глава Украины Владимир Зеленский мгновенно отреагировал на ужасную трагедию, которая произошла под Харьковом. Он обратился ко всем украинцам и пообещал провести срочное расследование трагедии, в которой погибли 23 человека — все они были курсантами и офицерами Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба. Свои соболезнования руководству Украины и гражданам страны выразили премьер-министр Канады Джастин Трюдо, вице-президент ЕС и высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, власти Молдовы, Латвии, Турции, Швеции, Болгарии, Албании и Польши. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Ужасная трагедия на Харьковщине. Разбился самолет
Ан-26. На борту, кроме экипажа, были украинские курсанты. Просто нет слов. Срочно создаем комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру. На месте уже работает поисковая команда. 26 сентября буду на Харьковщине", — прокомментировал Зеленский трагедию.
Канадский лидер Джастин Трюдо выразил сочувствие украинцам, которые потеряли своих родных и близких в катастрофе самолета ВСУ в Харьковской области.
"Новости в этот вечер из Украины очень грустные. Мы сочувствуем родственникам и друзьям погибших в результате падения военного самолета и желаем скорейшего выздоровления раненым. Канадцы думают о вас сегодня", — говорится в обращении Трюдо к украинцам.
Боррель также выразил соболезнования украинскому народу в связи с катастрофой
"Только узнал о трагической катастрофе военного самолета в этот вечер в Чугуеве, Украина. Мыслями я вместе с семьями и друзьями тех, кто потерял жизни. Мои соболезнования от имени ЕС президенту Владимиру Зеленскому, министру Дмитрию Кулебе, министру обороны Андрею Тарану", — говорится в обращении Борреля.
Напомним, накануне вечером в Харьковской области вбили города Чугуев разбился военный самолет
Военный самолет
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