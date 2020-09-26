Просто нет слов - Зеленский срочно обратился ко всем украинцам

Глава Украины Владимир Зеленский мгновенно отреагировал на ужасную трагедию, которая произошла под Харьковом. Он обратился ко всем украинцам и пообещал провести срочное расследование трагедии, в которой погибли 23 человека — все они были курсантами и офицерами Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба. Свои соболезнования руководству Украины и гражданам страны выразили премьер-министр Канады Джастин Трюдо, вице-президент ЕС и высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, власти Молдовы, Латвии, Турции, Швеции, Болгарии, Албании и Польши. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Ужасная трагедия на Харьковщине. Разбился самолет Ан-26 . На борту, кроме экипажа, были украинские курсанты. Просто нет слов. Срочно создаем комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру. На месте уже работает поисковая команда. 26 сентября буду на Харьковщине", — прокомментировал Зеленский трагедию.

Канадский лидер Джастин Трюдо выразил сочувствие украинцам, которые потеряли своих родных и близких в катастрофе самолета ВСУ в Харьковской области.

"Новости в этот вечер из Украины очень грустные. Мы сочувствуем родственникам и друзьям погибших в результате падения военного самолета и желаем скорейшего выздоровления раненым. Канадцы думают о вас сегодня", — говорится в обращении Трюдо к украинцам.

Боррель также выразил соболезнования украинскому народу в связи с катастрофой Ан-26 .

"Только узнал о трагической катастрофе военного самолета в этот вечер в Чугуеве, Украина. Мыслями я вместе с семьями и друзьями тех, кто потерял жизни. Мои соболезнования от имени ЕС президенту Владимиру Зеленскому, министру Дмитрию Кулебе, министру обороны Андрею Тарану", — говорится в обращении Борреля.

Напомним, накануне вечером в Харьковской области вбили города Чугуев разбился военный самолет Ан-26 с курсантами и офицерами Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба на борту. По последним данным на 26 сентября, в результате аварии погибли 23 человека, двоим удалось спастись — они находятся в тяжелом состоянии, поиски еще двоих людей продолжаются.

Военный самолет Ан-26 ВСУ военной части А 4104 упал около 20:45 в двух километрах от военного аэропорта Чугуева, когда заходил на посадку. После крушения воздушное судно загорелось. Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер уточнил, что пилот сообщал диспетчеру об отказе левого двигателя. Однако, по его словам, для опытного летчика это не критическая ситуация. Поэтому, что привело к крушению самолета, пока не понятно.