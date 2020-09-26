Это не отказ двигателя - названа главная версия причины авиакатастрофы Ан-26

Под Харьковом продолжаются поисково-спасательные работы на месте афиакатастрофы военного самолета
"Все шло по плану, самолет выполнял тренировочные полеты для обучения курсантов. За штурвалом находился пилот — инструктор, курсанты по очереди садились в правое кресло рядом с ним для получения навыков пилотирования и управления самолетом. Предварительный анализ показывает, о том, что скорее всего самолет зацепился крылом за землю. По предварительной оценке специалистов по летной безопасности, произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна. То есть, отказал не один двигатель, а один из датчиков", — сообщил Таран.
Министр подчеркнул, что командир корабля, майор Богдан Кишеня, имел налет около 800 часов — он сотни раз делал заход на посадку на родной для него аэродром.
"Видимость была ясной. Ветер минимальный. Сайор Богдан Кишеня сотни раз делал заход на посадку на родной для него аэродром. Через 8-9 минут командир корабля сказал диспетчеру, что готов к посадке. Через минуту-две самолет пропал с радаров, рухнул на землю и загорелся", — добавил Таран.
Министр добавил также, что двигатель самолета имел в запасе более пяти тысяч летных часов до очередного ремонта. Таран подтвердил, что самолет был 1977 производства, то есть ему 43 года. Но он уверил, что машина могла осуществлять полеты еще три года без обновления ресурса. Таран пояснил, что в течение вчерашнего дня самолет совершил шесть взлетов и пять посадок, все шло по плану.
"По плану самолет должен был сделать до 10 взлетов и посадок по 15 минут каждая, начиная с 18:30 и до 23 часов, отрабатывая стандартную процедуру обучения. После каждой посадки самолет осматривался техническими специалистами и взлетал снова. Около 20:38 (точный хронометраж будет опубликован) командир корабля сообщил диспетчеру про неполадки с левым двигателя. Однако был в целом спокоен и готовится сажать самолет на одном двигателе, что предусмотрено техническими регламентами. Безусловно, произошла ужасная трагедия, причины будем выяснять. Окончательные выводы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев", — подытожил Таран.
Напомним, накануне вечером в Харьковской области вбили города Чугуев разбился военный самолет
Военный самолет
Как известно, военно-транспортный самолет
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский мгновенно отреагировал на ужасную трагедию, которая произошла под Харьковом. Он обратился ко всем украинцам и пообещал провести срочное расследование трагедии, в которой погибли 23 человека — все они были курсантами и офицерами Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба. Свои соболезнования руководству Украины и гражданам страны выразили премьер-министр Канады Джастин Трюдо, вице-президент ЕС и высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, власти Молдовы, Латвии, Турции, Швеции, Болгарии, Албании и Польши.