Это не отказ двигателя - названа главная версия причины авиакатастрофы Ан-26

Под Харьковом продолжаются поисково-спасательные работы на месте афиакатастрофы военного самолета Ан-26 Ш. На месте трагедии уже работают министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин, председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер и другие должностные лица. На данный момент известно, что спасатели нашли тело еще одного погибшего при крушении Ан-26 , поиски еще двух людей продолжаются. Также найдены бортовые самописцы Ан-26 — они уцелели, но их еще не сняли с разбитого самолета. Последние подробности о трагедии сообщил министр обороны Анздрей Таран, который уточнил, что самолет Ан-26 разбился не из-за отказа двигателя, как сообщалось ранее. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Все шло по плану, самолет выполнял тренировочные полеты для обучения курсантов. За штурвалом находился пилот — инструктор, курсанты по очереди садились в правое кресло рядом с ним для получения навыков пилотирования и управления самолетом. Предварительный анализ показывает, о том, что скорее всего самолет зацепился крылом за землю. По предварительной оценке специалистов по летной безопасности, произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна. То есть, отказал не один двигатель, а один из датчиков", — сообщил Таран.

Министр подчеркнул, что командир корабля, майор Богдан Кишеня, имел налет около 800 часов — он сотни раз делал заход на посадку на родной для него аэродром.

"Видимость была ясной. Ветер минимальный. Сайор Богдан Кишеня сотни раз делал заход на посадку на родной для него аэродром. Через 8-9 минут командир корабля сказал диспетчеру, что готов к посадке. Через минуту-две самолет пропал с радаров, рухнул на землю и загорелся", — добавил Таран.

Министр добавил также, что двигатель самолета имел в запасе более пяти тысяч летных часов до очередного ремонта. Таран подтвердил, что самолет был 1977 производства, то есть ему 43 года. Но он уверил, что машина могла осуществлять полеты еще три года без обновления ресурса. Таран пояснил, что в течение вчерашнего дня самолет совершил шесть взлетов и пять посадок, все шло по плану.

"По плану самолет должен был сделать до 10 взлетов и посадок по 15 минут каждая, начиная с 18:30 и до 23 часов, отрабатывая стандартную процедуру обучения. После каждой посадки самолет осматривался техническими специалистами и взлетал снова. Около 20:38 (точный хронометраж будет опубликован) командир корабля сообщил диспетчеру про неполадки с левым двигателя. Однако был в целом спокоен и готовится сажать самолет на одном двигателе, что предусмотрено техническими регламентами. Безусловно, произошла ужасная трагедия, причины будем выяснять. Окончательные выводы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев", — подытожил Таран.

Напомним, накануне вечером в Харьковской области вбили города Чугуев разбился военный самолет Ан-26 с курсантами и офицерами Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба на борту. По последним данным на 26 сентября, в результате аварии погибли 23 человека, двоим удалось спастись — они находятся в тяжелом состоянии, поиски еще двоих людей продолжаются.

Военный самолет Ан-26 ВСУ военной части А 4104 упал около 20:45 в двух километрах от военного аэропорта Чугуева, когда заходил на посадку. После крушения воздушное судно загорелось. Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер уточнил, что пилот сообщал диспетчеру об отказе левого двигателя. Однако, по его словам, для опытного летчика это не критическая ситуация. Поэтому, что привело к крушению самолета, пока не понятно.

Как известно, военно-транспортный самолет Ан-26 , который потерпел крушение в Чугуеве, был изготовлен 43 года назад — до 1 октября ему должны были продлить срок эксплуатации на два года. Об этом известно из контракта, который командование Военно-воздушных сил Украины заключило с заводом Антонов летом 2020 года. Согласно контракту, ГП Антонов должно было провести работы по увеличению срока службы девяти военных самолетов. В их числе был и самолет Ан-26 (Ш) с бортовым номером 76 (заводской номер 56−08), выпущенный в 1977 году — тот же бортовой номер упоминается в сообщении Командования ВВС Украины о случившейся катастрофе под Харьковом.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский мгновенно отреагировал на ужасную трагедию, которая произошла под Харьковом. Он обратился ко всем украинцам и пообещал провести срочное расследование трагедии, в которой погибли 23 человека — все они были курсантами и офицерами Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба. Свои соболезнования руководству Украины и гражданам страны выразили премьер-министр Канады Джастин Трюдо, вице-президент ЕС и высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, власти Молдовы, Латвии, Турции, Швеции, Болгарии, Албании и Польши.