Отставки в Кабмине и роспуск парламента - Разумков выступил с важным заявлением

В ближайшее время в Кабинете министров возможно произойдут громкие кадровые перестановки. В отставку могут отправить несколько министров, к которым есть серьезные вопросы. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, который также прокомментировал слухи о роспуске Верховной Рады. Глава ВРУ пояснил, какие ротации возможны в правительстве, но сразу же и назвал риски, которые они за собой повлекут, передает ONLINE.UA.

"Есть два министерства, к главам которых есть вопросы. Это Минфин и Минэкономики. По министерству финансов — ситуация более неординарная. Это и по поводу дефицита бюджета. Бюджет зашел с большим дефицитом", — пояснил Разумков.

При этом спикер парламента подчеркнул, что любые ротации в правительстве будут иметь негативное влияние на бюджетный процесс.

"Любые ротации также отразятся на бюджетном процессе, поэтому надо учитывать все детали", — предупредил глава ВРУ.

Что касается досрочного роспуска парламента, то Разумков не видит оснований для такого мероприятия.

"Основания для досрочного прекращения полномочий Рады четко определены законодательством и Конституцией. На сегодня ни одно из этих оснований не наблюдается в Раде. Коалиция есть. Совет имеет фракцию, которая действует на правах коалиции из 246 нардепов. Плюс два ее представители находятся в президиуме. Заседания парламента происходят постоянно, многие нардепы действительно работают в сессионном зале, как того требует закон. Еще один вопрос — правительство. Но оно есть, оно работает. Поэтому юридических оснований, правовых оснований для досрочного прекращения полномочий Рады я не вижу", — пояснил Разумков.

Ранее Разумков уже допускал, что кадровые перестановки в экономическом блоке правительства. При этом он уверял, что подобных предложений пока нет — ни по конкретно взятым министрам, ни в отношении Кабинета министров в целом. Сам он считает нелесообразным проводить ротацию в экономическом блоке Кабмина во время бюджетного процесса, так как это может остановить процесс формирования бюджета на следующий год.

Как сообщал ONLINE.UA, команда Зеленского опять бесстыдно обманула украинцев. Стало известно, что по меньшей мере 15 народных избранников из политической силы президента Владимира Зеленского "Слуга народа" после того, как попали в Верховную Раду, назначили своих родственников или родственников из ближайшего окружения украинского лидера своими помощниками. Стоит обратить внимание на то, что некоторые из них — на постоянной основе, с выплатой повышенных зарплат и премий. Нельзя не упомянуть о том, еще кандидат в президенты Владимир Зеленский обещал, что во власти "новых лиц" "кумовства не будет".