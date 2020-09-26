Радикальные изменения - у главы Минздрава окончательно лопнуло терпение из-за ситуации в Украине

В субботу, 26 сентября, глава Минздрава Максим Степанов обратился ко всем украинцам и пообещал, что его министерство будет отстаивать радикальное повышение зарплат украинским медикам в 2021 году. Министр пристыдил все предыдущие украинские власти, которые допустили, что на протяжении 29 лет независимости Украины украинские медики получают самые низкие зарплаты в стране. Степанов уточнил, что в бюджете на 2021 год предусмотрены заработные платы врача в размере от 23 тысяч гривен, медицинской сестры — 17-18 тысяч гривен. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Мы должны говорить о радикальном увеличении заработной платы в следующем году. Это стыд, который все 29 лет сопровождает Украину, когда наши медицинские работники получают низкую заработную плату в стране. Заработная плата кассира, водителя Uber пока в разы выше, чем врача. В представленных Моз предложениях в государственный бюджет на 2021 предусмотрено заработную плату врача, в частности, от 23 тысяч гривен, медицинской сестры — 17-18 тысяч гривен", — заявил Степанов.

Министр пояснил, что повышение зарплаты медработникам крайне важно для каждого украинца. По его словам, это не просто изменение системы финансирования, это гарантия того, что пациент будет получать качественную медицинскую помощь бесплатно.

"Почему это важно? Потому что реформа медицинской системы — это не просто изменение системы финансирования. Пациенту важно, как поступают средства: через медицинскую субвенцию или же через Национальную службу здоровья. Человек хочет, чтобы ему оказывали качественную медицинскую помощь, и чтобы ему не выписывали перечень платных лекарств", — подчеркнул глава Минздрава.

Напомним, 19 июля Кабмин принял решение о повышении зарплат медикам с 1 сентября 2020 года. Врачам, независимо от должности, было решено повысить оклад на 75%, среднему медицинскому персоналу — в размере 50% минимальной зарплаты, младшим медицинским сестрам — в размере 25%.

Также с 1 сентября пообещали значительно поднять зарплаты сотрудникам экстренной медицинской помощи, а в следующем году Минздрав инициирует повышение зарплат водителей скорой помощи до 10-12 тысяч гривен, диспетчеров — до 12-13 тысяч, фельдшеров — до 14-16 тысяч, врачей — до 20-22 тысяч гривен.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Степанов пообещал, что уже с сентября все медицинские работники начнут получать доплату к зарплатам. Эти доплаты медработникам будут выплачиваться до конца года, а уже в 2021 году министр анонсировал радикальное увеличение зарплат, что будет предусмотрено в бюджете Украины.