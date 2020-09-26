Это означает конфронтацию - у Зеленского бьют тревогу из-за резонансного решения Лукашенко

Команда украинского лидера Владимира Зеленского бьет тревогу из-за решения Александра Лукашенко сотрудничать с Россией и ее главой Владимиром Путиным в вопросе урегулирования ситуации в Беларуси, хотя Украины предлагала посредничество вместе с государствами Люблинского треугольника — Польшей и Литвой. Это посредничество Лукашенко и Путина несет большие риски для Украины и означает конфронтацию. В связи с оцененными рисками для Украины глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" обратился к режиму Лукашенко и Кремлю, которых предупредил, что официальный Киев занял четкую и жесткую позицию, и будет руководствоваться своими национальными интересами, такими, как безопасность, экономика и права ее граждан в Беларуси, передает ONLINE.UA.

"Лукашенко сделал свой выбор. Он выбрал Россию, Владимира Путина. А это означает конфронтацию. И потому мы, мы взвешиваем все те риски, которые укрепление позиций России в Беларуси несет для Украины. И мы понимаем, что если Александр Лукашенко выбрал Россию, то риски для нас начинают зашкаливать. И в соответствии с этим мы строим свое отношение к нему", — пояснил Кулеба позицию Украины в белорусском вопросе.

Министр иностранных дел напомнил, что Лукашенко отказался не только от предложения Украины в посредничестве, но и от посредничества от наиболее нейтрального посредника, от ОБСЕ. В сложившейся ситуации, отметил Кулеба, Украина будет делать все, что в ее силах, чтобы помогать дружественному народу, руководствуясь своими национальными интересами.

"К сожалению, Александр Лукашенко сделал свой выбор, и когда его выбор стал для нас окончательным, а этот выбор — Россия, мы заняли ту позицию, которую занимаем сейчас: четкую, жесткую, но не относительно белорусского народа. Белорусский народ всегда будет для нас дружественным, и мы всегда будем делать все, что в наших силах, чтобы ему помогать", — подытожил министр.

Напомним, 23 сентября белорусский диктатор Александр Лукашенко тайно устроил церемонию инаугурации. После этого белорусская оппозиция призвала к бессрочной акции протеста против Лукашенко. В этот же день в Беларуси начались массовые акции протеста. Работники ОМОНа снова жестко разгоняли людей, в Минске применили водометы и перечный газ. Правозащитники заявляют о минимум 259 задержанных.

Важно отметить, что ряд стран ЕС и Евросоюз в целом, США и Канада, а также Украина, не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси. В ЕС уже готовят санкции против режима Лукашенко, который незаконно захватил власть в стране. Официальный Киев объявил о готовности присоединиться к санкциям против Лукашенко и его соратников.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский сделал последнее предупреждение Лукашенко и всей его команде после тайной инаугурации. По убеждению президента Украины, без начала диалога с протестующими действующей власти "скоро не будет".