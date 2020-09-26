Число погибших в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом возросло - появились жуткие подробности

Число погибших в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом возросло — 26 сентября стало известно о том, что один из курсантов, которому удалось выжить при падении военного самолета, умер в реанимации. Общее число погибших в катастрофе достигло 26 человек. Второй курсант, выживший при падении самолета, находится в военном госпитале Чугуева. На месте катастрофы продолжает работу комиссия по расследованию, в которую министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин, председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер и другие должностные лица. На место происшествия также прибыл президент Украины Владимир Зеленский, который объявил 26 сентября днем траура в Украине. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ОПУ и ГСЧС Украины.

"Вчера в результате страшной трагедии — падение самолета Ан-26 у Чугуева — Украина потеряла 26 своих достойных сыновей. 25 погибли на месте и один — от ожогов, несовместимых с жизнью, в больнице. Еще один находится на лечении. Молимся за его скорейшее выздоровление. Мы потеряли молодых ребят-курсантов и опытных военных, в которых впереди была вся жизнь и, уверен, не одна боевая победа. Трудно подобрать слова, чтобы выразить боль от этой потери. Трудно найти нужные фразы, чтобы утешить родителей, жен и детишек погибших воинов. Вся страна сегодня будет в скорби вместе с их семьями. Я подписал указ об объявлении 26 сентября день траура", — сообщил Зеленский.

Президент отметил, что государство обеспечит лечение пострадавшего курсанта и предоставит компенсации семьи погибшим. Он также потребовал, чтобы причины авиакатастрофы Ан-26 были оперативно выяснены, а расследование было объективным и беспристрастным.

В ГСЧС уточнили, что по состоянию на 12:15 26 сентября на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших. Один курсант умер в больнице и один человек, которому удалось спастить при падении военного самолета, находится в больнице.

В Государственном бюро расследований, которое начало расследование авиакатастрофы военного самолета Ан-26 возле города Чугуева Харьковской области, добавили, что сейчас проверяются четыре версии следствия. Следователи допускают, что самолет мог разбиться вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата, вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем, вследствие вненадлежащего исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами, или ненадлежащего технического обслуживания самолета и подготовки его к полету.

Напомним, накануне вечером в Харьковской области вбили города Чугуев разбился военный самолет Ан-26 с курсантами и офицерами Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба на борту. Военный самолет Ан-26 ВСУ военной части А 4104 упал около 20:45 в двух километрах от военного аэропорта Чугуева, когда заходил на посадку. После крушения воздушное судно загорелось. Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер уточнил, что пилот сообщал диспетчеру об отказе левого двигателя. Однако, по его словам, для опытного летчика это не критическая ситуация. Поэтому, что привело к крушению самолета, пока не понятно.

Как известно, военно-транспортный самолет Ан-26 , который потерпел крушение в Чугуеве, был изготовлен 43 года назад — до 1 октября ему должны были продлить срок эксплуатации на два года. Об этом известно из контракта, который командование Военно-воздушных сил Украины заключило с заводом Антонов летом 2020 года. Согласно контракту, ГП Антонов должно было провести работы по увеличению срока службы девяти военных самолетов. В их числе был и самолет Ан-26 (Ш) с бортовым номером 76 (заводской номер 56−08), выпущенный в 1977 году — тот же бортовой номер упоминается в сообщении Командования ВВС Украины о случившейся катастрофе под Харьковом.