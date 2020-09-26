На Украину надвигается чрезвычайная угроза - к чему готовиться украинцам

На Украину надвигается чрезвычайная угроза — из-за сильных дождей и ливней возникла угроза поднятия уровня воды на 1,5 метра, из-за чего возможны затопления в прибрежных населенных пунктах к рекам Карпатского региона. Спасатели экстренно предупредили украинцев о резком ухудшении погоды 27 сентября. Они уточнили, что в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой гидрологическая ситуация будет II уровня опасности (оранжевый). Синоптики в свою очередь отметили, что в западной части Украины ожидается еще и штормовой ветер с порывами 15-22 м/с , грозы, а в отдельных районах град. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 27-28 сентября, в связи с ожидаемыми значительными дождями, местами сильными ливнями, на реках Карпатского региона ожидаются повышение уровней воды на 0,3-1,5 м. При сильных ливнях в горных районах возможно формирование значительного склонного стока и локальных селевых потоков", — говорится в сообщении спасателей.

Важно отметить, что ливни и дожди в Украине будет сопровождать сильный ветер. 26-27 сентября по Киеву и Киевской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с . Также синоптики предупреждают о дождях в Житомирской, Винницкой и Одесской областях.

В целом, 27 сентября погода ухудшится на всей территории Украины. Температура воздуха понизится до +19...+20°С. Похолодание будут сопровождать сильный ветер и дожди.

В понедельник, 28 сентября, синоптическая ситуация немного улучшится в центральных, северных, восточных и южных областях. Там закончится дождь, но будет прохладно — темепратура воздуха днем не будет превышать +20...+22°С. При этом в западных регионах сохранится дождливая погода, столбики термометров в дневное время там поднимутся только до +16...+18°С.

Дожди и похолодание, по прогнозу синоптиков, будут сопровождать все города и области Украины до конца недели. Улучшения погодных условия пока не предвидется.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что лето в Украине закончится в конце сентября. Они предупредили, что осень в этом году будет холодной и сырой, однако в октябре еще будет "большое" бабье лето, которое порадует украинцев теплом.