Правительство мгновенно отреагировало на требование Зеленского - что решили

В субботу, 26 сентября, Кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросам авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом, в результате которой погибли 26 человек, большинство из которых курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба. Чиновники обсудили требование президента Украины Владимира Зеленского выплатить компенсации семьям погибших украинцев. Министры приняли решение о выплате единовременного пособия членам семей погибших военнослужащих ВСУ в размере 1 миллиона 576 тысяч гривен на каждого. Эти выплаты пойдут из фондов Министерства обороны. Также Кабмин поручил правительственной комиссии, образованной в соответствии с сегодняшним распоряжением, предоставить до 25 октября отчет о результатах расследования причин авиакатастрофы и принятых мерах. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на правительственный портал.

"Принято решение о выплате единовременного пособия членам семей погибших военнослужащих ВСУ. Размер выплат составляет 1 миллион 576 тысяч гривен на каждого. Размер выплат будет за счет фондов Министерства обороны", — заявил заместитель министра обороны Игорь Старобинский на заседании Кабмина.

Важно отметить, что Зеленский также провел совещание из-за катастрофы Ан-26 в Харьковской области и поручил приостановить полеты, в которых участвуют аналогичные самолеты, до выяснения причин трагедии. Министр обороны и руководитель Генштаба поручение уже начали выполнять — все полеты приостановили, пока не будет объективно установлено, что же случилось под Чугуевом. Также президент хочет получить от соответствующих специалистов информацию о составе и техническом состоянии всей военной техники, находящейся на вооружении в Украине.

По последним данным 26 сентября, специалисты уже приступили к ДНК-экспертизе тел погибших в авиакатастрофе Ан-26 . Глава правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы, вице-премьер-министр Олег Уруский уточнил, что тела находятся в крайне изувеченном состоянии, фактически все они обгоревшие. На сегодняшний момент, по его словам, идентификацию ни одного тела осуществить не удалось — это займет от двух до трех недель, после чего будет возможно захоронение погибших.

Напомним, накануне вечером в Харьковской области вбили города Чугуев разбился военный самолет Ан-26 с курсантами и офицерами Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба на борту. Военный самолет Ан-26 ВСУ военной части А 4104 упал около 20:45 в двух километрах от военного аэропорта Чугуева, когда заходил на посадку. После крушения воздушное судно загорелось. Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер уточнил, что пилот сообщал диспетчеру об отказе левого двигателя. Однако, по его словам, для опытного летчика это не критическая ситуация. Поэтому, что привело к крушению самолета, пока не понятно.

26 сентября стало известно, что в результате крушения Ан-26 погибли 26 человек, одному из курсантов удалось выжить — он сейчас находится в военном госпитале Чугуева. На месте катастрофы продолжает работу комиссия по расследованию, в которую министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин, председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер и другие должностные лица. На место происшествия также прибыл президент Украины Владимир Зеленский, который объявил 26 сентября днем траура в Украине.