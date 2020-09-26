Динамо против Гента - где и когда смотреть решающий матч Лиги чемпионов

Киевский клуб "Динамо" готовится к следующему важному поединку в Лиге чемпионов против бельгийского "Гента". Решающий для украинского клуба матч в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов запланирован на вторник, 29 сентября. Матч Динамо — Гент начнется в 22:00 по киевскому времени. На этот раз игра будет проходить на НСК Олимпийский в Киеве. По итогам матча станет известно, пробьется ли Динамо в групповой этап Лиги чемпионов 2020/21. Смотреть матч Динамо — Гент онлайн можно будет на канале Футбол 2, который будет транслировать игру в прямом эфире, сообщает ONLINE.UA.
Как известно, киевское Динамо в выездном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов вырвало победу у Гента. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу киевлян. 29 сентября "бело-синие" будут ждать подопечных Вима Де Декера в ответном матче в Киеве. Бывший тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо уверен, что динамовцы дома обыграют соперников и пройдут в групповой этап Лиги чемпионов.
Авторитетная букмекерская контора William Hill, в частности, оценивает победу "Динамо" коэффициентом 2,00, ничью — 3,20, успех "Гента" — 3,60.
Напомним, Гент играет в Лиге чемпионов с
Динамо также выступает в ЛЧ с
Ранее ONLINE.UA сообщал, что тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу киевлян над Гентом. Он убежден, что "бело-синие" покажут уверенный результат и в ответном матче с бельгийцами, благодаря чему прорвутся в Лигу чемпионов.