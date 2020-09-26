Динамо против Гента - где и когда смотреть решающий матч Лиги чемпионов

Киевский клуб "Динамо" готовится к следующему важному поединку в Лиге чемпионов против бельгийского "Гента". Решающий для украинского клуба матч в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов запланирован на вторник, 29 сентября. Матч Динамо — Гент начнется в 22:00 по киевскому времени. На этот раз игра будет проходить на НСК Олимпийский в Киеве. По итогам матча станет известно, пробьется ли Динамо в групповой этап Лиги чемпионов 2020/21. Смотреть матч Динамо — Гент онлайн можно будет на канале Футбол 2, который будет транслировать игру в прямом эфире, сообщает ONLINE.UA.

Как известно, киевское Динамо в выездном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов вырвало победу у Гента. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу киевлян. 29 сентября "бело-синие" будут ждать подопечных Вима Де Декера в ответном матче в Киеве. Бывший тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо уверен, что динамовцы дома обыграют соперников и пройдут в групповой этап Лиги чемпионов.

Авторитетная букмекерская контора William Hill, в частности, оценивает победу "Динамо" коэффициентом 2,00, ничью — 3,20, успех "Гента" — 3,60.

Напомним, Гент играет в Лиге чемпионов с 3-го раунда отбора, где победил австрийского Рапида. Бельгийский клуб выиграл два прошлых матча во всех турнирах после смены главного тренера.

Динамо также выступает в ЛЧ с 3-го раунда отбора, где переиграло дома нидерландскую команду АЗ. Киевский клуб не знает поражений семь матчей кряду во всех турнирах при шести победах.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу киевлян над Гентом. Он убежден, что "бело-синие" покажут уверенный результат и в ответном матче с бельгийцами, благодаря чему прорвутся в Лигу чемпионов.