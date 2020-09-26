Это произойдет 6 октября - Зеленский сообщил украинцам долгожданную новость

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочные телефонные переговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, по итогам которого обратился к украинцам с долгожданной новостью. Украинский лидер заявил, что договорился с Мишелем о дате проведения саммита Украина-ЕС, который должен был состояться 1 октября, но был отменен из-за того, что президент ЕС пошел на самоизоляцию из-за коронавируса у одного из сотрудников его службы безопасности. Зеленский сообщил, что встреча ЕС и Украины на высшем уровне состоится 6 октября, так как президент Евросовета накануне вышел из карантина, получив отрицательный результат теста. Подробности разговора с Шарлем Мишелем Зеленский сообщил на своей странице в соцсети, передает ONLINE.UA.

"В нашем звонке с Шарлем МИшелем мы договорились встретиться в Брюсселе 6 октября на 22— м саммите ЕС-Украина. С нетерпением жду встречи с вами и Урсулой фон дер Ляйен для обсуждения важного партерства Украины и ЕС", — говорится в сообщении Зеленского.

Как известно, Шарль Мишель должен был приехать в Киев с рабочим визитом сегодня, 26 сентября. Но его визит внезапно отменили, так как президент Европейского совета пошел на самоизоляцию из-за выявленного коронавируса у одного из сотрудников его службы безопасности. В связи с этим спецзаседание Европейского Совета, которое сначала планировалось на 24 -25 сентября, перенесли на 1 и 2 октября.

Важно отметить, что несколько дней назад в Киев с рабочим визитом впервые приезжал Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Во время встречи с Зеленским он напомнил, что ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом. Об этом говорилось в статье политика "Олигархи, коррупция и COVID-19 : о чем я говорил с президентом Зеленским". 26 сентября Европейский союз решил убрать из статьи фразу Борреля о том, что Украина не должна воспринимать ЕС как "банкомат". Соответствующие изменения внесены в текст статьи на сайте Европейской службы внешних действий. Остальной текст статьи Высокого представителя остался без изменений.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Боррель поставил точку в вопросе по безвизу ЕС с Украиной. Он отметил, что никакой угрозы для отмены безвиза нет, добавив, что украинская сторона придерживается договоренностей и поддерживает условия для существования безвизового режима.