Последние секунды полета Ан-26 - в МВД показали момент падения военного самолета под Харьковом

В сети появилось первое видео, на котором запечатлен момент падения военного самолета Ан-26 под Харьковом. Его опубликовал замглавы МВД Антон Геращенко, который надеется, что видео поможет следователям и экспертам выяснить, что же произошло после того, что командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом. Пока у следствия четыре версии авиакатастрофы, в которой погибли 26 человек — все они были курсантами и офицерами Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба, передает ONLINE.UA.

"Видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуеве засняла последние секунды трагически оборвавшегося полета АН -26 Вооруженных сил Украины. Вечная память трагически погибшим Защитникам Украины!", – отметил Геращенко.

Важно отметить, что 26 сентября в Украине объявлен Днем траура. Соответствующий указ подписал украинский глава Владимир Зеленский. Он лично прибыл на Харьковщину, чтобы ознакомится с ситуацией на месте авиакатастрофы. Президент поручил военному руководству страны приостановить все полеты, в которых участвуют аналогичные Ан-26 самолеты, до выяснения причин трагедии. Министр обороны и руководитель Генштаба поручение уже начали выполнять — все полеты приостановили, пока не будет объективно установлено, что же случилось под Чугуевом. Также президент попросил соответствующих специалистов предоставить информацию о составе и техническом состоянии всей военной техники, находящейся на вооружении в Украине.

По последним данным 26 сентября, специалисты уже приступили к ДНК-экспертизе тел погибших в авиакатастрофе Ан-26 . Глава правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы, вице-премьер-министр Олег Уруский уточнил, что тела находятся в крайне изувеченном состоянии, фактически все они обгоревшие. На сегодняшний момент, по его словам, идентификацию ни одного тела осуществить не удалось — это займет от двух до трех недель, после чего будет возможно захоронение погибших.

На данный момент поисковая операция на месте трагедии завершена. На месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших. Один курсант умер в больнице и один человек, которому удалось спастить при падении военного самолета, находится в больнице.

В Государственном бюро расследований, которое начало расследование авиакатастрофы военного самолета Ан-26 возле города Чугуева Харьковской области, добавили, что сейчас проверяются четыре версии следствия. Следователи допускают, что самолет мог разбиться вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата, вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем, вследствие вненадлежащего исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами, или ненадлежащего технического обслуживания самолета и подготовки его к полету.

Напомним, накануне вечером в Харьковской области вблизи города Чугуев разбился военный самолет Ан-26 с курсантами и офицерами Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба на борту. Военный самолет Ан-26 ВСУ военной части А 4104 упал около 20:45 в двух километрах от военного аэропорта Чугуева, когда заходил на посадку. После крушения воздушное судно загорелось. Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер уточнил, что пилот сообщал диспетчеру об отказе левого двигателя. Однако, по его словам, для опытного летчика это не критическая ситуация. Поэтому, что привело к крушению самолета, пока не понятно.