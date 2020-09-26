Зеленский срочно приехал на Донбасс - что случилось

В субботу, 26 сентября, президент Украины Владимир Зеленский срочно поехал на Донбасс. В Донецкой области украинский лидер посетит военнослужащих, находящихся на передовых позициях, а также обсудит с их военным руководством работу Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как известно, в зоне ООС Зеленский посетил базовый лагерь Главного управления разведки. Он ознакомился с условиями проживания военнослужащих, осмотрел современные комфортные модули, в которых проживает личный состав.

В ходе рабочей поездки Зеленский пообедал с военными — в солдатской столовой глава государства попробовал борщ и рисовую кашу. Как сообщает пресс-служба ОПУ, Зеленский остался доволен блюдами, которыми кормят военнослужащих.

Также украинский лидер вручил военным государственные награды.

"Вы все для нас герои. Вы несете сложную и опасную службу. Желаю вам здоровья, вдохновения, силы защищать нашу независимость", — звернулся он к военнослужащим.

Важно отметить, что ситуация в районе проведения ООС полностью контролируется украинскими военными, хотя вооруженные российские формирования ежедневно нарушают режим перемирия на Донбассе, о котором договорились стороны ТКГ в июле месяце. Накануне боевики дважды открывали огонь в районе Авдеевки — они обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские военные не поддались на провокации противника и не открыли огонь в ответ.

26 сентября боевики вновь открыли огонь по бойцам ВСУ на Луганском направлении. Вражеская стрельба велась вблизи Новолуганского — противник произвел два выстрела из автоматического станкового гранатомета.

"Подразделения, привлеченные к проведению операции, продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", — говорится в сообщении Минобороны Украины.

Ранее Зеленский обещал украинцам, что завершит войну на Донбассе уже в этом году. Однако в Офисе президента признают, что переговоры с Россией по Донбассу осложнились из-за местных выборов в Украине, а точнее из-за постановления ВРУ. Президент России Владимир Путин и поддерживаемые им боевики ОРДЛО требуют, чтобы депутаты изменили это постановление и назначили выборы в так называемых "ЛНР" и "ДНР". Окончательное решение по этому скандальному вопросу должна принять Верховная Рада.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Зеленского начали извиняться перед украинцами за скандальное заявление про Донбасс.