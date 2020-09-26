Лукашенко внезапно обратился к Зеленскому и ко всем украинцам

Объявивший себя президентом Беларуси Александр Лукашенко, которого не признает легитимным международное сообщество, неожиданно для всех обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и ко всем украинцам. Он выразил соболезнования украинским властям и "братскому народу" Украины в связи с многочисленными жертвами в результате крушения военного самолета, на борту которого находились летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил имени И.Кожедуба. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт и.о. президента Беларуси.
"Известие о катастрофе в Украине в Беларуси воспринято с большой скорбью и болью. От всего белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования и слова поддержки братскому народу Украины, родным и близким погибших", — говорится в обращении Лукашенко.
Стоит обратить внимание на то, что тем временем Лукашенко продолжает насилие над гражаданами беларуси. В субботу, 26 сентября, по его приказу силовики жестко разгоняют Женский марш и задерживают людей. Кроме протестующих, силовики задерживают и случайных прохожих. Правозащитники сообщают о десятках задержанных, большинство из которых женщины.
Напомним, накануне вечером в Харьковской области вблизи города Чугуев разбился военный самолет
По последним данным, на борту находились 27 человек, 26 из них погибли. Одному курсанту удалось спастись — сейчас он находится военном госпитале Чугуева. Кроме него в больницу с сильными ожогами также был госпитализирован еще один курсант, но утром он умер в реанимации от полученных травм.
Как сообщал ONLINE.UA, команда украинского лидера Владимира Зеленского бьет тревогу из-за решения Александра Лукашенко сотрудничать с Россией и ее главой Владимиром Путиным в вопросе урегулирования ситуации в Беларуси, хотя Украины предлагала посредничество вместе с государствами Люблинского треугольника — Польшей и Литвой. Это посредничество Лукашенко и Путина несет большие риски для Украины и означает конфронтацию.