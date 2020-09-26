Лукашенко внезапно обратился к Зеленскому и ко всем украинцам

Объявивший себя президентом Беларуси Александр Лукашенко, которого не признает легитимным международное сообщество, неожиданно для всех обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и ко всем украинцам. Он выразил соболезнования украинским властям и "братскому народу" Украины в связи с многочисленными жертвами в результате крушения военного самолета, на борту которого находились летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил имени И.Кожедуба. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт и.о. президента Беларуси.

"Известие о катастрофе в Украине в Беларуси воспринято с большой скорбью и болью. От всего белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования и слова поддержки братскому народу Украины, родным и близким погибших", — говорится в обращении Лукашенко.

Стоит обратить внимание на то, что тем временем Лукашенко продолжает насилие над гражаданами беларуси. В субботу, 26 сентября, по его приказу силовики жестко разгоняют Женский марш и задерживают людей. Кроме протестующих, силовики задерживают и случайных прохожих. Правозащитники сообщают о десятках задержанных, большинство из которых женщины.

Напомним, накануне вечером в Харьковской области вблизи города Чугуев разбился военный самолет Ан-26 с курсантами и офицерами Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба на борту. Военный самолет Ан-26 ВСУ военной части А 4104 упал около 20:45 в двух километрах от военного аэропорта Чугуева, когда заходил на посадку. После крушения воздушное судно загорелось. Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер уточнил, что пилот сообщал диспетчеру об отказе левого двигателя. Однако, по его словам, для опытного летчика это не критическая ситуация. Поэтому, что привело к крушению самолета, пока не понятно.

По последним данным, на борту находились 27 человек, 26 из них погибли. Одному курсанту удалось спастись — сейчас он находится военном госпитале Чугуева. Кроме него в больницу с сильными ожогами также был госпитализирован еще один курсант, но утром он умер в реанимации от полученных травм.

Как сообщал ONLINE.UA, команда украинского лидера Владимира Зеленского бьет тревогу из-за решения Александра Лукашенко сотрудничать с Россией и ее главой Владимиром Путиным в вопросе урегулирования ситуации в Беларуси, хотя Украины предлагала посредничество вместе с государствами Люблинского треугольника — Польшей и Литвой. Это посредничество Лукашенко и Путина несет большие риски для Украины и означает конфронтацию.