Украина признает их паспорта - у Зеленского наконец пояснили неожиданное решение

Сообщение о признании Украиной паспортов непризнанного Косово вызвало резонансную реакцию в украинском сообществе. Граждане Украины возмутились решением команды украинского лидера Владимира Зеленского и выразили опасения того, что теперь другие страны могут признать так называемые "ЛНР" и "ДНР", на что Украина не сможет теперь выдвинуть законные претензии. В МИД Украины решили поставить точку в возникшем скандале и пояснили позицию официального Киева. Замминистра иностранных дел Василий Боднар рассказал, почему и зачем Украина признала паспорта непризнанного Косово. Он уверил, что Украина продолжает соблюдать последовательную позицию относительно непризнания Косово, а паспорта решили признать прежде всего с гуманитарной целью. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на страницу дипломата в соцсети.

"Украина принимает общегражданские паспорта Косово для оформления виз с 25 марта 2019 года. Эти консульские действия не имеют ничего общего с признанием международной правосубъектности Косово. Указанный механизм введен с целью нормализации режима поездок в Украину жителей Косово, прежде всего с гуманитарной целью, без признания Украиной Косово де-юре. При этом дипломатические и служебные паспорта Косово остаются документами, которые не дают права на оформление украинской визы и не признаются действительными для въезда в Украину. Более того, Сербия признает большинство косовских документов и я лично консультировался с сербскими дипломатами относительно паспортов Косово", — заявил Боднар.

Замглавы МИД напомнил, что в течение последних лет произошли существенные изменения в ситуации вокруг "косовского вопроса", прежде всего в части подходов международного сообщества к проблематике Косово. На сегодня Косово, по словам Боднара, признается большинством стран мира, в том числе стратегическими партнерами Украины — США, Канадой, Австралией, большинством государств ЕС. Владельцы паспортов Косово на данный момент могут въезжать в более 70 стран мира.

"Некоторые государства, официально не признают Косово, но имеют своих представителей в Приштине. Украина пока не имеет ни официальных контактов с Косово, ни любого представительства за рубежом. Таким образом, понятно — Украина не признает Косово, а выдача виз — правильный гуманитарный шаг. Теперь логично возникает вопрос, а что с поездками наших граждан? Сейчас нужна виза, шенгенская или косовская. Даже для транзита. Для изменения этого режима пока предпосылок нет, но — это другая история. Возможно, что и с продолжением", — отметил Боднар, подчеркнув, что Киев не нарушил никаких международных обязательств.

Как известно, Косово в одностороннем порядке отделилось от Сербии в 2008 году. Официальный Белград до сих пор считает Косово своей территорией, хотя по заключению Международного суда ООН, одностороннее провозглашение независимости Косово не противоречило нормам международного права. В настоящее время Косово признано 116 странами, включая США и большинство стран ЕС. Однако отказались признавать Косово Украина, Испания, Словакия, Греция, Кипр, Румыния и даже Россия.

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