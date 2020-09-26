Что происходило при крушении Ан-26 - выживший курсант рассказал всю правду

Курсант Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба Вячеслав Золочевский, который стал единственным выжившим после крушения военного самолета Ан-26 под Чугуевым, пришел в сознание. В военном госпитале его посетил президент Украины Владимир Зеленский и председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер. 20-летний парень рассказал им все, что помнит о катастрофе. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на на страницу президента в соцсети.

Вячеслав Золочевский — курсант, который вижил в катастрофе Ан-26 (фото - facebook.com/zelenskiy95)

"Парень рассказал, что происходило. Мы его не нагружали вопросами, просто спросили, чем мы можем помочь. Сказал, что все происходило, как в компьютерной игре, что он, когда пришел в себя, увидел, как горит его товарищ, и он помогал фактически тушить пламя на этом парне, который находился вчера в больнице. И, к сожалению, сегодня умер", — сообщил Кучер о том, что рассказал выживший при крушении курсант.

Он уточнил, что Вячеслав не выпрыгивал из горящего самолета, как сообщалось ранее — ему удалось выжить, находясь внутри упавшего и загоревшегося воздушного судна.

"Он всего не помнит, он потерял на определенном этапе сознание. После того как он пришел в себя, он покинул обломки самолета, насколько нам сейчас понятно, и начал тушить пламя на своем коллеге. Он выжил, находясь в самолете", — отметил Кучер.

Зеленский также прокомментировал встречу с курсантом. Он пожелал ему сил, чтобы пережить и оправиться от этой страшной ночи.

" 20-летний Вячеслав Золочевский родился в рубашке. Сегодня он фактически празднует второй день рождения. Ночью Вячеслав пришел в себя возле обломков самолета Ан-26 , в котором летела вся команда, друзья, собратья. Огонь, уничтожен самолет, темнота и тела вокруг. Один из парней рядом горел, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который однако, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром. Это героизм посреди поля смерти. Верю, что этот второй шанс был подарен тебе недаром, Вячеслав. Украина гордится тобой! Сил тебе пережить и оправиться от той страшной ночи. Вечная память погибшим", — говорится в сообщении Зеленского.

Важно отметить, что медики оценивают состояние здоровья Вячеслава как удовлетворительное — он находится в состоянии средней тяжести, но угрозы его здоровью нет. Как минимум еще неделю ему придется пробыть в госпитале, после чего его выпишут с последующим отпуском по состоянию здоровья.

На данный момент официальный список погибших в авиакатастрофе Ан-26 еще не огласили. Пока известно, что на борту военного самолета погибли Виталий Ольховый и Ростислав Булий были из Львовской области, курсанты Максим Хомячук и Роман Корчовский из Винницкой области. По неофициальным данным, в результате авиакатастрофы погибли уроженцы Харькова и Харьковщины, Сумщины, Львовщины, Чернигова, Хмельнитчины, Херсона, Житомирщины, Запорожской области, Николаева и Николаевщины, Полтавщины, Винницкой области. Самому младшему из них было 19 лет, самому старшему — 42 года.

Напомним, накануне вечером в Харьковской области вблизи города Чугуев разбился военный самолет Ан-26 с курсантами и офицерами Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба на борту. Военный самолет Ан-26 ВСУ военной части А 4104 упал около 20:45 в двух километрах от военного аэропорта Чугуева, когда заходил на посадку. После крушения воздушное судно загорелось. Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер уточнил, что пилот сообщал диспетчеру об отказе левого двигателя. Однако, по его словам, для опытного летчика это не критическая ситуация. Поэтому, что привело к крушению самолета, пока не понятно.

По последним данным 26 сентября, специалисты уже приступили к ДНК-экспертизе тел погибших в авиакатастрофе Ан-26 . Глава правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы, вице-премьер-министр Олег Уруский уточнил, что тела находятся в крайне изувеченном состоянии, фактически все они обгоревшие. На сегодняшний момент, по его словам, идентификацию ни одного тела осуществить не удалось — это займет от двух до трех недель, после чего будет возможно захоронение погибших.