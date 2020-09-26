Что происходило при крушении Ан-26 - выживший курсант рассказал всю правду

Курсант Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба Вячеслав Золочевский, который стал единственным выжившим после крушения военного самолета
Вячеслав Золочевский — курсант, который вижил в катастрофе
"Парень рассказал, что происходило. Мы его не нагружали вопросами, просто спросили, чем мы можем помочь. Сказал, что все происходило, как в компьютерной игре, что он, когда пришел в себя, увидел, как горит его товарищ, и он помогал фактически тушить пламя на этом парне, который находился вчера в больнице. И, к сожалению, сегодня умер", — сообщил Кучер о том, что рассказал выживший при крушении курсант.
Он уточнил, что Вячеслав не выпрыгивал из горящего самолета, как сообщалось ранее — ему удалось выжить, находясь внутри упавшего и загоревшегося воздушного судна.
"Он всего не помнит, он потерял на определенном этапе сознание. После того как он пришел в себя, он покинул обломки самолета, насколько нам сейчас понятно, и начал тушить пламя на своем коллеге. Он выжил, находясь в самолете", — отметил Кучер.
Зеленский также прокомментировал встречу с курсантом. Он пожелал ему сил, чтобы пережить и оправиться от этой страшной ночи.
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20-летнийВячеслав Золочевский родился в рубашке. Сегодня он фактически празднует второй день рождения. Ночью Вячеслав пришел в себя возле обломков самолета Ан-26, в котором летела вся команда, друзья, собратья. Огонь, уничтожен самолет, темнота и тела вокруг. Один из парней рядом горел, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который однако, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром. Это героизм посреди поля смерти. Верю, что этот второй шанс был подарен тебе недаром, Вячеслав. Украина гордится тобой! Сил тебе пережить и оправиться от той страшной ночи. Вечная память погибшим", — говорится в сообщении Зеленского.
Важно отметить, что медики оценивают состояние здоровья Вячеслава как удовлетворительное — он находится в состоянии средней тяжести, но угрозы его здоровью нет. Как минимум еще неделю ему придется пробыть в госпитале, после чего его выпишут с последующим отпуском по состоянию здоровья.
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