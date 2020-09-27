Гороскоп на 27 сентября для всех знаков зодиака

Скорпионы — это те люди, которым крайне необходимо найти баланс между спокойствием и высокой степенью энергичности. примерно 98% проблем Скорпионов были бы решены, если бы они успокоились и перестали слишком углублённо думать об этих проблемах. силой своего характера Скорпионы обязаны тем, кто вместо того, чтобы протянуть им руку, когда они начинали падать, ещё и ставили подножку. в каждом Скорпионе живут два человека: один спокойный и молчаливый, а второй появляется, когда обижают первого... И эта встреча для обидчиков из очень неприятных.

Сообразительные и дотошные Девы умеют оказывать серьезное влияние на тех, кто облечен правом принимать ответственные решения. И с успехом этим пользуются. чтобы сохранить отношения Девам стоит в любви своё врождённое упрямство использовать в ограниченных количествах.

Да, Тельцы ужасные собственники. Если что-то им принадлежит, значит оно только их и больше ничье. Не важно человек это или вещь. Зато то, что Тельцы считают "своим", они любят больше всего на свете Тельцы настолько верные, что даже когда переходят дорогу, не смотрят налево...

Овен (21 марта — 20 апреля)

Читайте ежедневный гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на нашем сайте. Гороскоп на сегодня, 27 сентября, для всех знаков зодиака читайте далее в нашем материале.

Гороскоп на 27 сентября 2020 года для Овнов

Гороскоп здоровья для Овнов

Нынче постарайтесь серьезно оценить различные мнения, чего бы они не касались, хоть бы даже и вашего здоровья. Только проанализировав различные точки зрения, вы сможете принять правильное решение.

Любовный гороскоп для Овнов

Сегодня вашему любимому человеку очень захочется какой-то определенности в ваших отношениях. Звезды советуют ему ее дать, хотя бы в небольших количествах, иначе впоследствии удержать вашу половинку будет довольно сложно: она уйдет искать определенность в другом месте.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Иногда и консерву открыть не зазорно, особенно, есть ее содержимое будет подано на стол не в первозданном виде в комплекте с макаронами, а в несколько более продуманном и изысканном окружении.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Пока вы тихо копите обиды на начальника, гораздо разумнее было бы давно поговорить с ним лично и расставить все точки над ё. А ещё лучше задумайтесь, почему он обходит вас вниманием: возможно, дело вовсе не в нем, а в вас, ведь вы иногда серьезно недорабатываете и делаете все по своему усмотрению.

Общий гороскоп для Овнов

Будьте сегодня поосторожнее с шутками. Вас могут не понять, причем дело отнюдь не в отсутствии чувства юмора у собеседника, а в туманности и двусмысленности ваших замечаний.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 27 сентября 2020 года для Тельцов

Общий гороскоп для Тельцов

Ситуация, в которой вы находитесь, чревата внезапным изменением обстоятельств, со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями. Будьте готовы к переменам.

Любовный гороскоп для Тельцов

Это не тот день, когда исполняются все желания, но парочку все-таки можете загадать. Возможно, исполнятся, особенно, если они будут касаться не материальной, а эмоциональной частоты жизни.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Нынче обслуживающий персонал даже самых приличных и уважаемых заведений ресторанного типа будет по отношению к вам не слишком предупредителен. Если хотите, чтобы вас обслужили наилучшим образом, отправляйтесь обедать в компании представителя иного знака зодиака и отдайте инициативу по общению с официантами ему. А вам он пусть закажет треску по-польски.

Гороскоп здоровья для Тельцов

Нынче Тельцам было бы полезно попробовать свои силы в каком-нибудь необычном для вас виде спорта, возможно, что новые ощущения — это именно то, что поможет вам сохранять хорошее настроение и, вдобавок, поддерживать фигуру в норме.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Прислушайтесь к советам ваших друзей. Вы зря считаете их такими уж некомпетентными, последнее время вы стали чересчур горды и не замечаете, что другие окружающие вас люди тоже многое знают и умеют. Будьте внимательнее, прислушивайтесь к тому, что вам говорят.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 27 сентября 2020 года для Близнецов

Гороскоп здоровья для Близнецов

Нынче Близнецам стоит особенно беречь свое зрение, так как нагрузка на глаза в последнее время была весьма значительной, а накопившаяся усталость может стать причиной ухудшения зрения.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Очень возможно, что сегодня вы будете чувствовать себя немного не в своей тарелке. Хорошо, если не в буквальном смысле этих слов — вы вполне способны перепутать приборы (или столы) и откушать еды, предназначенной отнюдь не вам. После чего смущению вашему и вовсе не будет удержу. Пожалуй, спасти от такого приступа рассеянности сможет лишь заказ исключительно оригинального блюда, чтобы не спутать было.

Общий гороскоп для Близнецов

Сегодня, когда у вас появится острое желание над кем-нибудь пошутить (а уж в том, что оно появится, можете не сомневаться), приложите максимум усилий, чтобы жертва не смогла потом вас вычислить. Возможны последствия.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Все знакомства, которые вы сумеете завязать сегодня, очень пригодятся вам в будущем. Поэтому не робейте, проявите некоторое упорство и старание, чтобы понравиться заинтересовавшему вас человеку. Ваши усилия будут не напрасны, а помимо деловых партнеров вы сможете найти и хорошего нового друга.

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодня вы будете настолько оптимистичны, радостны и уверенны в себе, что останется только завидовать вашему любимому человеку, который весь этот день будет греться в лучах вашего счастья. Может быть, он от вас им и заразится и в свою очередь будет греть близких ему людей — и вас в том числе.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 27 сентября 2020 года для Раков

Любовный гороскоп для Раков

У вас сегодня ничего не будет получаться. Комплименты окажутся неуклюжими, цветы завянут по дороге, а ужин пригорит. Поэтому на всякий случай беритесь только за то, в чём уверены и что проверено многолетней практикой. В этом случае вашей половинке, возможно, удастся не заметить некоторых ваших промахов.

Общий гороскоп для Раков

Сегодня вы можете позволить себе действовать без промедления, по первому движению души. Будете колебаться — только упустите подходящий момент.

Кулинарный гороскоп для Раков

Сегодня принимать пищу лучше всего в той удивительной атмосфере, которую создает ресторан японской кухни. Тем более, если пища японская — а какой ей там еще быть-то? Уделите внимание ее незабываемым вкусам, и не забудьте полюбоваться на оформление блюд и сервировку стола — это важная составляющая того удовольствия, которое должна принести эта еда.

Бизнес-гороскоп для Раков

Для тех Раков, кто работает в рекламном бизнесе, наступает творческий кризис. Самое время для того, чтобы изобретать и придумывать нечто новое и грандиозное, а у вас, как назло, пропали все креативные идеи. Надо в срочном порядке активизироваться и, может быть, попросить у кого-нибудь совета.

Гороскоп здоровья для Раков

От силовых тренировок Ракам следует отказаться. Сегодня вам рекомендовано много ходить, но ходить налегке и по не слишком пересеченной местности. Идите гулять, а не в магазин за картошкой.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 27 сентября 2020 года для Львов

Любовный гороскоп для Львов

В этот день не стоит все решать за вашего любимого человека. Он в состоянии принять решение и самостоятельно, причем вполне может сделать это оригинальным и неожиданным для вас образом. Используйте еще один шанс получше узнать вашу вторую половинку!

Общий гороскоп для Львов

Сегодня вы, возможно, будете смотреть на жизнь с некоторым разочарованием. Вы с удовольствием повесили бы на все двери табличку "Не беспокоить, злая собака".

Кулинарный гороскоп для Львов

Сегодня вас может обуять совершенно неуемное любопытство. В порыве острого желания узнать побольше о мире кулинарии и вкусе совершенно незнакомых вам блюд, вы можете назаказывать и напробоваться такого, что впору будет обращаться за помощью к специалистам. Старайтесь держаться хотя бы в рамках какой-либо одной национальной кухни, и лучше бы она не была уж совсем экзотической.

Гороскоп здоровья для Львов

Наибольшего внимания Львов потребует здоровье сердечно-сосудистой системы, а для этого, кроме умеренных физических нагрузок, не забудьте про ограничение таких не всегда полезных продуктов, как солености и животные жиры.

Бизнес-гороскоп для Львов

Сегодня, чтобы не растерять весь энергетический потенциал организма, старайтесь меньше проявлять эмоций, будьте более сдержанным, ведь такая собранность поможет вам ещё и сконцентрироваться на решении насущных задач. В скором времени ожидается подписание выгодного контракта.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 27 сентября 2020 года для Дев

Общий гороскоп для Дев

Сегодня у вас будет возможность отдохнуть, но досуг стоит тщательно спланировать. В противном случае вы не получите от него ни малейшего удовольствия.

Любовный гороскоп для Дев

Сегодня вы поймёте, что многое из того, что вы делаете в вашей личной жизни, вы делаете зря. Иначе говоря, вашему любимому человеку не становится ни лучше, ни хуже от ваших действий. А значит, вы вполне можете потратить ту же энергию на что-то более полезное для обеих сторон.

Кулинарный гороскоп для Дев

Сегодня вам не следует распыляться ни в чем, даже в пище. Лучше скушать побольше чего-то одного, нежели попробовать массу блюд, отщипывая от всего понемногу. Это, разумеется, не значит, что мясо вам придется есть без гарнира, а первого блюда нельзя заказывать вовсе — просто не стоит сочетать рыбу с мясом или птицей, а также увлекаться различными закусками и соусами.

Гороскоп здоровья для Дев

Сейчас Девам не следует самостоятельно принимать какие-либо решения о методах лечения, даже если это необходимо. Отложите мероприятие хотя бы на завтра — шансов не ошибиться будет больше.

Бизнес-гороскоп для Дев

Сегодня вам предстоит расширить поле своей компетенции, причем не на словах, а всерьез занявшись делом самообразования. Иначе нынешних проблем вам не решить.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 27 сентября 2020 года для Весов

Любовный гороскоп для Весов

Если вы твёрдо решили расстаться — нужный час пришёл. Поговорите с вашей уже бывшей половинкой спокойно и по душам. Не заставляйте её гадать, почему вы уходите. Объясните по пунктам. Это будет полезно и вам, и ей и позволит больше никогда не совершать подобных ошибок.

Общий гороскоп для Весов

Не слишком заглядывайтесь на свое отражение сегодня, вы можете быть ослеплены собственным сиянием. Остается лишь посочувствовать окружающим вас людям.

Кулинарный гороскоп для Весов

Нынче вам совсем не повредит каротин — в вашем рационе должно быть по возможности больше овощей и фруктов красного и оранжевого цветов. Причем желательно — сырых. А если вы полагаете, что грызть во время ленча морковку вам как-то несолидно, отведайте какой-нибудь салатик с морковью по-корейски. Уж она-то вам странный вид не придаст. Да и вкусно, остро, разве что...

Бизнес-гороскоп для Весов

Сегодня свободного времени у вас почти не будет, каждый раз, когда вы соберетесь отвлечься хоть на несколько минут, будет возникать новое дело. Постарайтесь, однако, сделать все возможное для того, чтобы этот напряженный период не продлился слишком долго.

Гороскоп здоровья для Весов

Весам не стоит перенапрягать глаза. Постарайтесь как можно времени проводить у монитора, не увлекайтесь книжками с мелким шрифтом, откажитесь от вязания и шитья. Благо подобного рода жертвы придется принести ненадолго.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 27 сентября 2020 года для Скорпионов

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Сегодня успех в делах будет накрепко завязан на вашу самооценку, которая, в свою очередь, не в последней степени будет зависеть от того, как вы будете оценивать свой внешний вид. Так что если не нравитесь себе в зеркале — отложите все дела и займитесь собой.

Любовный гороскоп для Скорпионов

Успех семейной жизни Скорпионов сегодня напрямую будет зависеть от того, удастся ли супругу использовать все возможности для вашего отдыха. Вам, вероятно, надоело прозябать в четырёх стенах и хочется на волю. Что, партнер занят? Не беда, идите проветритесь самостоятельно.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

В этот день вам будет необходим свежий взгляд на старые проблемы. Постарайтесь принять во внимание тот факт, что иногда для того, чтобы лучше себя чувствовать, некоторые проблемы надо решать радикально и неожиданно.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Не засиживайтесь нынче на одном и том же месте. И в выборе мест поглощения пищи проявите подвижность и изобретательность. При некотором везении вам сегодня удастся найти чудное место и отведать там божественный стейк из телятины. Главное, чтобы к тому времени вы успели хотя бы немного проголодаться. Есть подобные вещи на сытый желудок не рекомендуется.

Общий гороскоп для Скорпионов

Не сдавайтесь — вы находитесь уже на самом пороге. Нужно только не побоятся войти.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 27 сентября 2020 года для Стрелецов

Любовный гороскоп для Стрелецов

В этот день вы неожиданно встретитесь с кем-то, кто окажет решающее воздействие на вашу личную жизнь. Возможно, именно благодаря этой встрече ваши отношения с любимым человеком кардинально изменятся. А может быть, изменится и сам любимый человек. Сменится на кого-то другого.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

В этот день не стесняйтесь обратиться за дополнительной консультацией к врачу или за разъяснением к знающим людям: это поможет вам избежать неприятных последствий и уберечь себя от болезней.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Вы нуждаетесь в некотором количестве перемен. Если менять стиль жизни, окружение или климатический пояс вам пока не хочется, а жилье и гардероб — дорого, вполне можете ограничиться сменой предпочтений в кулинарном плане. Вы любите французскую кухню? Тогда переключайтесь на грузинскую. Впрочем, если и это вас не устраивает, остается надеяться, что переменится погода.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Если вы сегодня попытаетесь улизнуть от домашних дел, то ваша семья выйдет на тропу войны. А разве вы того хотите? Поэтому, коль вы не желаете затачивать свой томагавк, лучше смириться с тем, неплохо было бы навести порядок в квартире или просто сходить за покупками в соседний супермаркет. Благо никаких трудовых подвигов ваша фирма от вас требовать не будет.

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодня у вас немного разыграется воображение. Не так, чтобы уж совсем до розовых слонов, но порядочно. В связи с этим не стоит нынче кого-либо в чем-либо убеждать. Вполне возможно, что вы сами заблуждаетесь.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 27 сентября 2020 года для Козерогов

Гороскоп здоровья для Козерогов

Козерогам стоит обратить внимание на меры по поддержанию своего зрения, поскольку сейчас из-за повышенной утомляемости вы можете столкнуться с рядом весьма серьезных ухудшений в вашем здоровье.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Сегодня вам будет просто дать какое-то обещание, но крайне нелегко заставить себя его выполнить. Лень ваша наверняка одержит победу над здравым смыслом и чувством долга. Что ж, иногда приходится и проигрывать.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Не стоит недооценивать значение вежливости в общении с работниками того заведения, где вы обычно кормитесь. Сегодня неосторожно сказанное слово, быть может, даже и адресованное совершенно другому человеку, может сильно попортить вам отношения с обслуживающим персоналом, а он, в свою очередь, может испортить вам удовольствие от трапезы. Будьте молчаливы — вкуснее будет.

Любовный гороскоп для Козерогов

Сделайте подарок вашему любимому человеку. Лучше своими руками. Пусть это будет просто аккуратно пришитая к его рубашке пуговица (или прибитая к ее туфлям новая набойка). Даже если сделано все это окажется не совсем профессионально, оно будет сделано от души, а значит, с огромной любовью и на века.

Общий гороскоп для Козерогов

Проведите сегодня хотя бы пару часов вне дома. Ваша аура разрастется до неимоверных размеров, ее стоит расправить и проветрить на просторе.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 27 сентября 2020 года для Водолеев

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Не стоит нынче есть ничего сложного и оригинального. Идеальным гарниром для вас сегодня будет самое что ни на есть банальное картофельное пюре. А вот что с ним есть — дело абсолютно десятое. Хоть мясо, хоть рыбу какую-нибудь. В качестве супа звезды рекомендуют вам съесть тарелочку бульона. Или, на худой конец, щей. А на десерт — кофе со сливками и немножечко печенья.

Гороскоп здоровья для Водолеев

Нынче вам рекомендуется беречь суставы, особенно суставы рук, потому что сломать или вывихнуть что-то для вас, к сожалению, будет легче легкого. Постарайтесь себя от этого уберечь, не рискуйте.

Любовный гороскоп для Водолеев

Сегодня вы с завистью будете смотреть на любимых людей ваших близких друзей. Вам захочется сравнивать их со своим любимым человеком. Причем, увы, не в пользу последнего. Впрочем, не исключено, что ваши друзья тоже вам завидуют — они-то с недостатками своих любимых знакомы лучше вас.

Общий гороскоп для Водолеев

Сегодня вы рискуете откусить больше, чем сможете прожевать. Постарайтесь умерить аппетит.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Постоянное напряжение, в котором вы пребываете, грозит вылиться в настоящий эмоциональный взрыв. Сегодня настало время выпустить пар и не так рьяно браться за любое дело, тем более, если к вам оно косвенно относится. Позвольте себе немножко полениться, ведь лень — чудесная защита от переутомления.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 27 сентября 2020 года для Рыб

Кулинарный гороскоп для Рыб

Нынче не стоит спешить, причем до такой степени, что лучше показаться окружающим до безобразия медлительным, чем заставить себя шевелиться хоть чуточку быстрее улитки. Потому не стоит заказывать сразу много горячих (или охлажденных) блюд. Их температура приблизится к комнатной, пока у вас дойдут до них руки и зубы, что, безусловно, скажется на вкусовых качествах, а этого бы не хотелось, не так ли?

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сегодня многое придется делать одновременно. Задачка окажется не из легких, однако вы с честью с ней справитесь. Настолько с честью, что вам смог бы позавидовать даже сам Гай Юлий Цезарь, если бы узнал о ваших подвигах.

Любовный гороскоп для Рыб

Помогите вашему любимому человеку в его делах, даже если он об этом не просит. Конечно, не стоит отодвигать его от рабочего места и выполнять всю его работу самостоятельно. Но если вдруг вы узнаете такую информацию, которая была бы для него полезна (а сегодня вероятность этого довольно велика), стоит немедленно все ему рассказать. Вам будут благодарны.

Общий гороскоп для Рыб

Первое впечатление сегодня может жестоко обмануть вас. Убедитесь, что вы доверились уже как минимум второму, прежде чем принимать какое-либо решение.

Гороскоп здоровья для Рыб

Хорошее время, чтобы предпринять попытку бросить вредные привычки. Если вы давно подумывали о том, что с сигаретой или обгрызенными ногтями вам больше не по пути, сегодня самый подходящий день, чтобы с ними попрощаться рази навсегда.