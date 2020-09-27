Количество больных коронавирусом в Украине растет стремительными темпами - официальные данные на 27 сентября

Количество больных коронавирусом в Украине растет стремительными темпами — в воскресенье, 27 сентября, зафиксировали 3130 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 198634 человек, из них 3959 пациентов умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 87882 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 106793 украинцев продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 27 сентября коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Винницкая область — 5900 случаев;

Волынская область — 7632 случая;

Днепропетровская область — 5285 случаев;

Донецкая область — 3016 случаев;

Житомирская область — 5656 случаев;

Закарпатская область — 9632 случая;

Запорожская область — 3663 случая;

Ивано-Франковская область — 13 335 случаев;

Кировоградская область — 1074 случая;

г. Киев — 21815 случаев;

Киевская область — 8714 случаев;

Львовская область — 19 784 случая;

Луганская область — 974 случая;

Николаевская область — 2980 случаев;

Одесская область — 12 876 случаев;

Полтавская область — 1910 случаев;

Ровенская область — 12 032 случая;

Сумская область — 3672 случая;

Тернопольская область — 12 986 случаев;

Харьковская область — 17 364 случая;

Херсонская область — 1049 случаев;

Хмельницкая область — 5622 случая;

Черновицкая область — 14 009 случаев;

Черкасская область — 3694 случая;

Черниговская область — 3960 случаев.

Количество больных коронавирусом в мире также стремительно растет — по состоянию на 27 сентября заболели уже более 33 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали 293 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в Индии, Бразилии и США. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится уже на 25 месте, среди стран Европы — на 7 месте. По количеству умерших в сутки Украина 12-я в мировой динамике и 2-я в европейской. В Европе за предыдущие сутки самая высокая смертность в России — там умерли 169 человек.

На данный момент в мире за неделю диагностируют более 2 млн новых случаев COVID-19 . Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня. На сегодняшний день более 7,6 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19 , 998 тысяч людей, вылечились – более 24,4 млн пациентов.

Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 октября. Он действует по адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделяют в зеленую, желтую, оранжевую или в красную зоны. Красная зона — критическая, в ней закрывают кафе, рестораны и учебные заведения, останавливают городской транспорт. В зеленой зоне действуют обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

Как известно, с 28 сентября в красную зону Украины включили два города. Карантинные ограничения усилят в городах Тернополь и Бережаны Тернопольской области. В то же время Киев ожидает ослабления карантина — с "оранжевой" столица Украины вернулась в "желтую" зону.