Количество больных коронавирусом в Украине растет стремительными темпами - официальные данные на 27 сентября

Количество больных коронавирусом в Украине растет стремительными темпами — в воскресенье, 27 сентября, зафиксировали 3130 новых случаев заражения. Общее количество больных
По состоянию на 27 сентября коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:
- Винницкая область — 5900 случаев;
- Волынская область — 7632 случая;
- Днепропетровская область — 5285 случаев;
- Донецкая область — 3016 случаев;
- Житомирская область — 5656 случаев;
- Закарпатская область — 9632 случая;
- Запорожская область — 3663 случая;
- Ивано-Франковская область — 13 335 случаев;
- Кировоградская область — 1074 случая;
- г. Киев — 21815 случаев;
- Киевская область — 8714 случаев;
- Львовская область — 19 784 случая;
- Луганская область — 974 случая;
- Николаевская область — 2980 случаев;
- Одесская область — 12 876 случаев;
- Полтавская область — 1910 случаев;
- Ровенская область — 12 032 случая;
- Сумская область — 3672 случая;
- Тернопольская область — 12 986 случаев;
- Харьковская область — 17 364 случая;
- Херсонская область — 1049 случаев;
- Хмельницкая область — 5622 случая;
- Черновицкая область — 14 009 случаев;
- Черкасская область — 3694 случая;
- Черниговская область — 3960 случаев.
Количество больных коронавирусом в мире также стремительно растет — по состоянию на 27 сентября заболели уже более 33 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали 293 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в Индии, Бразилии и США. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится уже на 25 месте, среди стран Европы — на 7 месте. По количеству умерших в сутки Украина
На данный момент в мире за неделю диагностируют более 2 млн новых случаев
Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 октября. Он действует по адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделяют в зеленую, желтую, оранжевую или в красную зоны. Красная зона — критическая, в ней закрывают кафе, рестораны и учебные заведения, останавливают городской транспорт. В зеленой зоне действуют обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.
Как известно, с 28 сентября в красную зону Украины включили два города. Карантинные ограничения усилят в городах Тернополь и Бережаны Тернопольской области. В то же время Киев ожидает ослабления карантина — с "оранжевой" столица Украины вернулась в "желтую" зону.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине уже началась так называемая вторая волна эпидемии коронавируса