Зеленский выступил с важным заявлением относительно Донбасса

Накануне украинский глава Владимир Зеленский срочно посетил зону ООС на Донбассе, где в рамках рабочей поездки провел заседание с руководителями силовых ведомств и представителями ОБСЕ. На этой встрече они обсудили вопросы работы Трехсторонней контактной группы и выполнение договоренностей, достигнутых в Париже во время встречи лидеров стран нормандской четверки в декабре прошлого года. На заседании участники обсудили проблемы, которые мешают выполнению этих договоренностей и констатировали, что ситуация в зоне ООС действительно стабилизировалась, несмотря на то, что боевики ОРДЛО, которых поддерживает президент РФ Владимир Путин, регулярно нарушают перемирие и устраивают провокацию. Что решили по итогам заседания Зеленского с военными и ОБСЕ на Донбассе, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Действительно, мы наблюдаем минимизацию потерь. На сегодня режим тишины сохраняется уже 62-й день. Хочу поблагодарить за выдержку прежде всего нашим военным, поблагодарить командованию ВСУ и ООС, главнокомандующему — за правильный подход к армии, к каждому офицера, к каждому солдата. И за найденное понимание, чтобы этот первый шаг к миру на Донбассе был возможен", — обратился Зеленский к участникам заседания.

Представительница СММ ОБСЕ в Краматорске Едрино Милфорд в свою очередь отметила, что наблюдатели миссии фиксируют гораздо меньше нарушений с 27 июля, когда начал действовать режим устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня. Она подчеркнула, что в период с 27 июля по 16 сентября было зафиксировано 1052 случая нарушений, при том, что за пять недель до этого этих фиксировалось более 18 тысяч нарушений.

"Два месяца продолжается режим тишины. Несмотря на отдельные и неприцельно выстрелы, режим соблюдается. Мы имеем основания считать, что «тишина» продолжится", — оценил ситуацию на Донбассе главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Командующий ООС Владимир Кравченко отчитался президенту, что в рамках договоренностей, достигнутых в Париже, было проведено разминирование на 12 участках, согласованных ранее.

"Разминировано объекты водо-, газоснабжения, необходимых для населения. На стороне, контролируемой Украины, значительно уменьшилось количество людей, которые подрываются", — подчеркнул Кравченко.

На встрече с Зеленским был также поднят вопрос открытия новых КПВВ на Донбассе.

"Я хотел бы попросить представителей Трехсторонней контактной группы, несмотря на приближение зимы, начать работать каждую неделю. Нет смысла затягивать процесс переговоров", — подвел итоги заседания руководитель Офиса президента Андрей Ермак и добавил, что было бы неплохо, если бы больше украинских политиков посещало линию разграничения и общалось с военными и жителями Донбасса.

Важно отметить, что тем временем в зоне ООС боевики продолжают нарушать перемирие. Только за минувшие сутки, 26 сентября, вооруженные российские формирования трижды открывали огонь по позициям украинских защитников. Обстрелы из стрелкового оружия и гранатометов велись вблизи Новолуганского, Верхнеторецкого и Авдеевки. 27 сентября враг уже также нарушил режим тишины — выстрелы из станкового автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и подствольного гранатомета были зафиксирвоаны недалеко от Опытного.

Кроме того, в районе населенного пункта Орехово во время передвижения в пределах взводного опорного пункта в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения различной степени тяжести. Защитников Украины оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что накануне в зоне ООС Зеленский посетил базовый лагерь Главного управления разведки. Он ознакомился с условиями проживания военнослужащих, осмотрел современные комфортные модули, в которых проживает личный состав. В ходе рабочей поездки Зеленский пообедал с военными — в солдатской столовой глава государства попробовал борщ и рисовую кашу. Зеленский остался доволен блюдами, которыми кормят военнослужащих. Также украинский лидер вручил военным государственные награды.