Мы это уже проходили - Лукашенко решился на ответный удар

Страны Евросоюза, которые не признают легитимность президентства Александра Лукашенко и считают выборы в Беларуси сфальсифицированными, готовят мощный санкционный удар по режиму белорусского диктатора, который силой захватил власть и объявил себя президентом Беларуси на тайной инаугурации. Однако, окончательное решение по этому вопросу пока так и не принято, так как в ЕС не могут прийти к единому мнению. Тем временем Лукашенко уже готовит ответный удар Брюсселю. По этому поводу глава белорусского МИД Владимир Макей на сессии Генассамблеи ООН выступил с публичными угрозами — он предупредил Европу, что санкции или иные ограничительные меры против Беларуси будут иметь обратный эффект абсолютно для всех, сообщает ONLINE.UA.

"Призываем наших партнеров проявлять мудрость, сдержанность и беспристрастность. Вмешательство в наши внутренние дела, санкции или иные ограничительные меры против Белоруссии будут иметь обратный эффект и вредны абсолютно для всех. Это мы уже проходили в прошлом", — заявил Макей, видеовыступление которого было показано в зале Генассамблеи.

Макей призвал партнеров Беларуси проявить "сдержанность и беспристрастность" и "прекратить внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя".

"Отдельные, граничащие с цинизмом заявления со стороны ряда наших западных соседей о якобы заботе о суверенитете Беларуси и ее благосостоянии на самом деле являются не чем иным, как попытками ввергнуть страну в хаос и анархию, которые отбросят Беларусь в ее развитии на многие годы назад", — добавил глава белорусского МИД.

Как известно, после выборов в Беларуси, которые в ЕС назвали сфальсифицированными, миллионы белорусов по всей стране уже второй месяц выходят на протесты. Белорусы требуют, чтобы Лукашенко ушел в отставку и в стране прошли честные и демократические выборы. Но Лукашенко не собирается покидать свой пост. По его приказу силовики силой разгоняют активистов, которых подвергают избиению, пыткам, арестам и другого рода репрессиям за их гражданскую позицию.

Страны Евросоюза возмущены насилием в Беларуси, которое устроил Лукашенко. Главы МИД ЕС по итогам заседания в Брюсселе вновь подтвердили позицию союза о непризнании итогов президентских выборов в Белоруссии и намерении применить санкции в отношении белорусских граждан, причастных, по мнению ЕС, к фальсификации итогов голосования и насилию над участниками акций протеста. Прибалтийские страны — Литва, Латвия и Эстония — уже ввели персональные санкции против режима Лукашенко. Соединенные Штаты, Великобритания и Канада также планируют ввести санкции против его соратников, причастных к фальсификации президентских выборов и насилию в отношении мирных демонстрантов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда украинского лидера Владимира Зеленского бьет тревогу из-за решения Александра Лукашенко сотрудничать с Россией и ее главой Владимиром Путиным в вопросе урегулирования ситуации в Беларуси, хотя Украины предлагала посредничество вместе с государствами Люблинского треугольника — Польшей и Литвой. Это посредничество Лукашенко и Путина несет большие риски для Украины и означает конфронтацию. Поэтому официальный Киев занял четкую и жесткую позицию, и будет руководствоваться своими национальными интересами, такими, как безопасность, экономика и права ее граждан в Беларуси.