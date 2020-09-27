Такие ошибки недопустимы - названа шокирующая версия авиакатастрофы Ан-26

На месте авиакатастрофы Ан-26 в Чугуеве завершились поисково-спасательные работы и теперь проводятся следственные действия, в ходе которых будет установлена причина аварии, в результате которой погибли 26 курсантов и офицеров Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба. Следствие отрабатывает четыре основных версии катастрофы. Еще об одной рассказал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер. По его мнению, ответственным за авиакатастрофу мог быть диспетчер, которому было известно, что Ан-26 неисправен, но разрешение на посадку самолету он дал лишь спустя минуту после запроса. Кучер считает, что следователи и эксперты должны отработать эту версию. Среди других версий глава Харьковской ОГА называет теракт и неисправность самолета. Об этом Кучер написал на своей странице в соцсети, передает ONLINE.UA.

"По имеющейся у меня информации, экипажу аварийного самолета дали разрешение на посадку только через минуту после запроса. Причина такой долгой реакции объясняется тем, что в то время на посадку шел другой борт. А через минуту самолет разбился. При этом, было известно, что Ан-26 неисправен", — говорится в сообщении Кучера.

Чиновник подчеркнул, что уже обратился в Госбюро расследований и Военную прокуратуру, чтобы там отработали озвученную им версию. Он считает, что расследование этой катастрофы стратегически важно для обороноспособности Украины.⠀

"Уже раньше было известно, что один из моторов уже не работал. Поэтому здесь надо выяснить, каким образом отдавался приоритет борту, который пропустили. А через минуту уже наши ребята, к сожалению, погибли. Мы потеряли наших лучших ребят, нашу военную элиту, и такие ошибки недопустимы. Виновные должны быть наказаны" — добавил Кучер.

Напомним, вечером 25 сентября в Харьковской области вбили города Чугуев разбился военный самолет Ан-26 с курсантами и офицерами Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба на борту. В результате аварии погибли 26 человек, одному курсанту удалось спастись. Он находится в военном госпитале — медики оценивают его состояние как стабильное.

Как известно, военный самолет Ан-26 ВСУ военной части А 4104 упал около 20:45 в двух километрах от военного аэропорта Чугуева, когда заходил на посадку. После крушения воздушное судно загорелось. Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер уточнил, что пилот сообщал диспетчеру об отказе левого двигателя. Однако, по его словам, для опытного летчика это не критическая ситуация. Поэтому, что привело к крушению самолета, пока не понятно.

Важно добавить, что военно-транспортный самолет Ан-26 , который потерпел крушение в Чугуеве, был изготовлен 43 года назад — до 1 октября ему должны были продлить срок эксплуатации на два года. В ВСУ уверили, что самолет в 2020 году получил продление срока эксплуатации предприятием-производителем ГП "Антонов" на два года. Министр обороны Андрей Таран в свою очередь уточнил, что двигатель самолета имел в запасе более пяти тысяч летных часов до очередного ремонта. Таран подтвердил, что самолет был 1977 производства, то есть ему 43 года. Но он уверил, что машина могла осуществлять полеты еще три года без обновления ресурса.