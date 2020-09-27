Команда Макрона сделала Украине неотложное предложение - что известно

Страны Евросоюза мгновенно отреагировали на катастрофу военного самолета Ан-26 , которая произошла в Чугуеве. Свои соболезнования властям Украины и украинцам выразили премьер-министр Канады Джастин Трюдо, вице-президент ЕС и высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, власти Молдовы, Латвии, Турции, Швеции, Болгарии, Албании и Польши. Франция, кроме соболезнований, предложила Украине любую помощь в связи с авиакатастрофой, в которой погибли 26 человек — все они были курсантами и офицерами Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу МИД Франции.

"Мы были глубоко тронуты, узнав о гибели 26 человек в авиакатастрофе в Украине. Выражаем соболезнования семьям и родственникам погибших, а также искреннюю солидарность Франции со своим украинским партнером. Франция готова предоставить Украине любую помощь, которую она сочтет полезной в этих обстоятельствах", — говорится в сообщении французского МИД.

Важно добавить, что Франция также помогала в расследовании катастрофы пассажирского Boeing украинской авиакомпании МАУ, которая произошла под Тегераном в результате попадания ракеты, которую выпустили иранские военные. Французские специалисты смогли расшифровать информацию с бортовых самописцев сбитого самолета, один из которых имел механические повреждения.

Напомним, вечером 25 сентября в Харьковской области вблизи города Чугуев разбился военный самолет Ан-26 с курсантами и офицерами Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба на борту. В результате аварии погибли 26 человек, одному курсанту удалось спастись. Он находится в военном госпитале — медики оценивают его состояние как стабильное.

Как известно, военный самолет Ан-26 ВСУ военной части А 4104 упал около 20:45 в двух километрах от военного аэропорта Чугуева, когда заходил на посадку. После крушения воздушное судно загорелось. Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер уточнил, что пилот сообщал диспетчеру об отказе левого двигателя. Однако, по его словам, для опытного летчика это не критическая ситуация. Поэтому, что привело к крушению самолета, пока не понятно. Кучер не исключает, что за трагедию несет ответственность диспетчер, который только спустя минуту дал разрешение на посадку Ан-26 , хотя и знал, что самолет неисправен.

Важно добавить, что военно-транспортный самолет Ан-26 , который потерпел крушение в Чугуеве, был изготовлен 43 года назад — до 1 октября ему должны были продлить срок эксплуатации на два года. В ВСУ уверили, что самолет в 2020 году получил продление срока эксплуатации предприятием-производителем ГП "Антонов" на два года. Министр обороны Андрей Таран в свою очередь уточнил, что двигатель самолета имел в запасе более пяти тысяч летных часов до очередного ремонта. Таран подтвердил, что самолет был 1977 производства, то есть ему 43 года. Но он уверил, что машина могла осуществлять полеты еще три года без обновления ресурса.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко внезапно обратился к Зеленскому и ко всем украинцам. Он выразил соболезнования украинским властям и "братскому народу" Украины в связи с многочисленными жертвами в результате крушения военного самолета, на борту которого находились летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил имени И.Кожедуба.