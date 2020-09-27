Все продано - партию Зеленского всколыхнул новый резонансный скандал

Президентскую партию "Слуга народа" всколыхнул новый резонансный скандал — народный избранник Николай Галушко неожиданно для всех обратился к главе государства Владимиру Зеленскому и обвинил руководство партии в продаже мест на местные выборы 2020, которые продует в Украине 25 октября. Галушко в своем видеообращении заявил, что все места в списке "Слуги народа" в его округе проданы, а заявления о борьбе с коррупционерами и старыми элитами остались только словами, в связи с чем он выходит их партии. В "Слуге народа" запустили проверку по поводу этих обвинений. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу политической силы.

"Владимир Александрович, в 2019 году я вместе с вами шел на выборы. После избрания вас президентом я шел вместе с вами на выборы в Верховную Раду. Весь это путь прошла со мной команда единомышленников, которая работала за идею, за изменение отношения власти к людям. Прошло два года, но, к сожалению, ничего не изменилось. При недавнем совершении делении на районы, исключительно с политическим подходом, кулуарная политическая игра руководства "Слуги народа" едва не уничтожила мой родной Броварской район. А сейчас на местных выборах все места в списках от партии "Слуга народа" были проданы. И призыв идти на выборы бороться с коррупционерами и старыми элитами, к сожалению, просто слова. В таких политических выборах ни я, ни моя команда принимать участие не будет. Поэтому я, Галушко Николай Леонидович, официально заявляю о выходе из партии "Слуга народа", — говорится в обращении Галушко к Зеленскому.

В партии "Слуга народа" такие обвинения назвали очень серьезными, поскольку "договорняки" и торговля местами в списках противоречат моральным принципам команды. Там уверили, что служба безопасности "Слуги народа" начала проверку в связи с обвинениями нардепа Галушко.

"Мы также проверяем факты, которые привел руководитель Киевской областной организации партии "Слуги народа" Александр Дубинский. По его данным, господин Галушко встречался с политическими оппонентами "Слуги народа" в округе №97 и, вероятно, намеревался включить их людей в список на местные выборы", — отметили в президентской партии.

Как известно, Галушко в 2019 году выиграл выборы депутата Верховной Рады по 97-му округу (центр – Бровары Киевской области). Он является членом парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в команде Зеленского разгорелся новый скандал после того, как народный избранник от фракции "Слуга народа" Гео Лерос неожиданно для всех публично обвинил главу государства Владимира Зеленского в нарушении обещаний, а руководителя Офиса президента — в злоупотреблении властью и работе на спецслужбы России, однако доказательств не привел. В этот же день официально стало известно, что в "Слуге народа" собирают голоса за исключение Гео Лероса из фракции.