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Чудо произошло - звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли сообщили потрясающую новость

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Чудо произошло - звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли сообщили потрясающую новость Кіт Герінґтон і Роуз Леслі (фото — instagram.com/roseleslie_got)

Известные актриса Роуз Лесли и актер Кит Харингтон, известные по ролям Джона Сноу и Игритт в культовом сериале "Игра Престолов", станут родителями в первый раз. В звездной семье пополнение произойдет уже в ближайшие месяцы, о чем стало известно только сейчас. Этой потрясающей новостью с поклонниками решила поделиться Роуз, которая опубликовала в своем Іnstagram серию снимков, подтверждающих ее интересное положение. На фото беременная Роуз Лесли выглядит невероятно счастливой. Фанаты также не скрывают своей радости — они массово поздравляют звезд "Игры престолов" с тем, что в их семье наконец произошло долгожданное чудо, передает ONLINE.UA.

Роуз Лесли решила рассекретить свою беременность неординарным способом. Она невзначай опубликовала на своей странице в соцсети фото, на которых уже заметен ее округлившийся животик.

"Совершенно особенная фотосессия женской команды, запечатлевшая Роуз в это чудесное время, когда она впервые готовится к материнству!", — говорится в подписи к снимкам, которые были сделаны для журнала Make.

 
 
 
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Публикация от Rose Leslie (@roseleslie_got)

 

И действительно фото беременной Лесли получилось весьма атмосферным — в кадре будущая мама заливисто смеется, поддерживая живот со своим будущим малышом.

Фанаты массово поздравляют Кита и Роуз с этим радостным событием. Они считают, что Харингтон и Лесли будут лучшими родителями для своего малыша.

"Это лучшая новость за весь карантин!", Боже, я так счастлива, как никогда раньше, когда кто-то из звезд объявлял о беременности", "Чудо произошло — появится маленький Джон Сноу! Невероятно рада за вас обоих, ничто в мире не сравнится с счастьем быть родителям", "Ого, у моей любимой пары появится малыш, супер", — комментируют они фото беременной Роуз.

 
 
 
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Публикация от Ursula Lake (@ursula_lake)

 

Напомним, Кит Харингтон и Роуз Лесли познакомились на съемках сериала "Игра престолов", где актер играл бастарда Джона Сноу, а Лесли — дикарку с севера Игритт. Однако, в реальной жизни они оказались далеко не простолюдинами: в родной Шотландии Роуз считается чуть ли не местной представительницей королевской семьи, а Кит является представителем старинного британского рода Харингтонов. Кит и Роуз встречались шесть лет и поженились только в 2018 году. О своей свадьбе, как и о будущем пополнении в семье, актеры молчали до последнего. Их свадьба состоялась в родовом замке клана Роуз в Шотландии. На нейй присутствовало много гостей, среди которых были замечены ряд звезд — Софи Тернер, Питер Динклэйдж, Эмилия Кларк, Малин Акерман, Джек Доннелли и другие. Известно, что со всех гостей мероприятия взяли клятву, что они не будут разглашать подробности торжества.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в семье Джастина Тимберлейка произошло неожиданное событие — его супруга, Джессика Бил, родила сына, который стал вторым ребенком в звездной семье.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Кіт Герінґтон, Роуз Леслі, Игра престолов, дети, актеры, сериалы, фильмы
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