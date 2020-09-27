Идут ожесточенные бои - между Арменией и Азербайджаном снова началась война

27 сентября между Арменией и Азербайджаном снова началось военное противостояние за Нагорный Карабах. На границе Азербайджана и Армении начались ожесточенные бои, в которых Ереван и Баку обвиняют в этом друг друга. Правительство Армении объявило военное положение и всеобщую мобилизацию в связи с обострением вооруженного конфликта. В Азербайджане заявили об "ответных мерах с целью пресечения этой провокации противника и обеспечения безопасности гражданского населения, проживающего вблизи линии противостояния войск". Что сегодня происходит в Нагорном Карабахе, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Минобороны Армении и Азербайджана.

"Решением правительства в Армении объявлено военное положение и всеобщую мобилизацию. Решение вступает в силу с момента публикации. Прошу личный состав войск явиться в свои районные военные комиссариаты", — сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Минобороны Армении также публиковало несколько видео, на которых запечатлено уничтожение военной техники. В официальном Ереване отметили, что это уничтоженные ими танки азербайджанской армии. Также пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила о том, что были сбиты два вертолета и три БПЛА Азербайджана.

Пресс-секретарь главы Нагорного Карабаха Ваграм Погосян в свою очередь сообщил, что в результате обстрелов с азербайджанской стороны в Нагорном Карабахе погибли 10 армянских солдат, а также пострадали десятки мирных жителей.

На возобновление конфликта между Азербайджаном и Арменией уже отреагировали союзники сторон. В российском МИДе призвали прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Турция полностью поддержала сторону Азербайджана. По словам официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, Армения нарушила перемирие, напав на гражданские поселения и еще раз продемонстрировав, что выступает против мира и стабильности.

Напомним, конфликт между Азербайджаном и Арменией продолжается несколько десятилетий. Причиной стал Нагорный Карабах, который де-юре находится на азербайджанской территории, а вот фактически он находится под контролем армянского командования. Новое обострение там началось в середине июля этого года, в результате которого погибли десятки военнослужащих.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Азербайджан обвинил Армению в подготовке к большой войне за Нагорный Карабах. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил Ереван о серьезных последствиях.