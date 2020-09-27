Это должно произойти 26 февраля - у Зеленского окончательно определились насчет Крыма

В украинском МИД окончательно определились насчет Крыма. В дипведомстве инициировали создание платформы по деоккупации Крыма, чтобы вынести вопросы по возвращению украинского полуострова на самый высокий уровень. В рамках Крымской платформы официальный Киев намерен системно проводить различные мероприятия в рамках НАТО, ЕС, ООН, ОБСЕ, Совета Еврвопы, чтобы добиться деоккупации. Первая замглавы МИД Украины Эмине Джапарова предлагает, провести Крымскую платформу 26 февраля, в День сопротивления Крыма российской оккупации. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Крым.Реалии.

"Цель Крымской платформы – это вынесение темы Крыму на самый высокий международный, политический уровень. Эта платформа будет охватывать несколько уровней. Самый высокий – это лидеры государств, для которых мы готовим Крымский саммит. Сейчас трудно говорить, можно ли будет его провести физически. Мы предлагаем его провести 26 февраля – это День сопротивления Крыма российской оккупации. Следующий уровень платформы – это министры иностранных дел и министры обороны. Под этот уровень мы будем подтягивать различные мероприятия в рамках НАТО, ЕС, ООН, ОБСЕ, Совета Европы. Это будет экосистема мероприятий в течение года и это должны быть системные вещи", – пояснила планы МИД Украины Джапарова.

Дипломат подчеркнула, что Украина намерена пригласить Россию для участия в международной платформе по деоккупации Крыма, но отметила, что надежд то, что команда российского президента Владимира Путина согласится на это, немного.

Как известно, об инициативе Украины создать платформу по Крыму ранее международному сообществу сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Во время выступления на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН украинский лидер призвал весь мир к участию в международной Крымской платформе по деоккупации полуострова.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что в его ведомстве уже готово предложение к президенту Владимиру Зеленскому по созданию международной платформы для переговоров по деоккупации Крыма. Он считает, что вопрос деоккупации Крыма нужно рассматривать отдельно от "минских переговоров" по Донбассу, но без участия России. Как одним из лидеров крымского переговорного процесса в МИД видят Польшу.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украина стала соавтором резолюции Совета по правам человека ООН "Права человека на безопасную воду и санитарию", которая станет еще одним средством для привлечения к ответственности РФ. В МИД Украины напомнили Путину, что именно он несет ответственность за нарушения социально-экономических прав людей на оккупированных территориях Украины, в том числе права на доступ к безопасной воде и базовую санитарию, и предпредили его, что он и его команда ответят за варварское отношение к оккупированным территориям и природных ресурсов Украины, что уже привело к настоящей экологической катастрофы на Донбассе и в Крыму.