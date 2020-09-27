Лукашенко принял радикальные меры против белорусов - что происходит в Минске прямо сейчас

27 сентября в Минске проходит 50-й день масштабных протестов против режим Александра Лукашенко, который незаконно объявил себя президентом Беларуси на тайной инаугурации. Команда Лукашенко, легитимность которого не признают белорусы и международное сообщество, приняла новое радикальное решение — силовикам приказали перекрыть центр Минска, заблокировать станции метро, перекрыть доступ на площадь Независимости, на которой расположены дом правительства и горисполкома. Для разгона протестующих Лукашенко также приказал стянуть к месту акции протеста колонну БТР, спецтехнику и внутренные войска ОМОН. Кроме того, Лукашенко решил ограничить движение транспорта в Минске — как общественного, так и личного. Что происходит в Беларуси 27 сентября, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу белорусского МВД.

Как известно, сегодня в Минске белорусы решили устроить акцию "Народная инаугурация настоящего президента", чтобы напомнить Лукашенко, что они реально голосовали за его главную сопреницу Светлану Тихановскую. Сама Тихановская перед этим обратилась к белорусам. Она поблагодарила людей за доверие и подчеркнула, что горда за свой народ, который смело высказывает свою волю, несмотря на угрозу со стороны силовиков.

"Сегодня 50-й день нашего протеста, и белорусский народ сегодня снова выходит на улицы. Мы вышли остановить этот режим, и мы делаем это мирно. Демократия — это власть народа. А целый народ сильнее одного человека, ведь народ борется за свои права, свое будущее и будущее своих детей. Нас миллионы, и мы готовы нести ответственность за свои решения. Вот почему мы победим", — говорится в обращении Тихановской.

Важно отметить, что накануне в Минске проводили масштабную акцию, которую сами белорусы назвали "репетицией народной инаугурации". На улицы города вышли тысячи людей, которые вновь стали жертвами силовиков. По официальной информации МВД Беларуси на этой акции протеста правоохранители задержали 150 человек, 116 из которых до сих пор находятся под стражей. По данным правозащитников и волонтеров, число задержанных намного больше. Более того, среди арестованных много женщин.

Напомним, масштабные протесты в Беларуси длятся уже почти два месяца. Они начались 9 августа после президентских выборов, результаты которых не признали жители страны и международное сообщество. Белорусы требуют отменить итоги выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко и результаты которых не признал Евросоюз, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов.

Лукашенко считает, что за протестной ситуацией в Беларуси стоит Запад. Поэтому он внезапно обеспокоился количеством учений НАТО в соседних с Беларусью странах и поручил перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно — "в связи с напряженной ситуацией на западных границах". Кроме того, он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. В Кремле уверили Лукашенко, что Россия готова оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности. Также Путин дал Лукашенко кредит в размере 1,5 млрд долларов как "политическую поддержку" лидеру соседнего государства.

Несмотря на то, что почти весь мир, кроме России и еще некоторых стран, не признают легитимность Лукашенко, белорусский диктатор 23 сентября устроил тайную анаугурацию и объявил себя президентом Беларуси. Жители страны возмущены происходящим — они решительно настроены свергнуть режим Лукашенко.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда украинского лидера Владимира Зеленского бьет тревогу из-за решения Александра Лукашенко сотрудничать с Россией и ее главой Владимиром Путиным в вопросе урегулирования ситуации в Беларуси, хотя Украины предлагала посредничество вместе с государствами Люблинского треугольника — Польшей и Литвой. Это посредничество Лукашенко и Путина несет большие риски для Украины и означает конфронтацию.