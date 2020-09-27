Власти сообщили отличные новости пенсионерам - что важно знать

Кабинет министров Украины продолжает пенсионную реформу, в рамках которой запланировано повышение пенсий уже с 2021 года. Минсоцполитики подготовило подробный календарь, в котором четко прописан график повышений выплат. Отмечается, что пенсию повысят 10 млн украинцев. Кома, на сколько и когда повыят пенсию, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу правительства.

"В общем повышении пенсий в 2021 году получат около 10 млн пенсионеров. Происходить это будет в 5 этапов для разных категорий. Наиболее защищенными будут пенсионеры, которые имеют полный страховой стаж, поэтому работать "в белую" выгоднее. Так, у лиц старше 65 лет, имеющим страховой стаж 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины), минимальная пенсионная выплата в течение 2021 вырастет на 500 гривен, и они будут получать не менее 2600 гривен. Также продолжится программа доплат для пенсионеров старше 80 лет, имеющим страховой стаж 20/25 лет, и начнется программа для пенсионеров старше 75 лет с полным стажем. В календаре отражены даты индексации пенсий и перерасчета пенсий работающим пенсионерам", — говорится в сообщении Кабмина.

В календаре повышений пенсий в 2021 году указано, когда и на сколько пересчитают выплаты:

январь 2021 года — пенсии с 2100 до 2400 грн выростут для пенсионеров в возрасте от 65 лет, у которых есть 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин страхового стажа;

март 2021 года — пенсии вырастут на 11% в результате индексации;

апрель 2021 года — пенсии автоматически пересчитают работающим пенсионерам с учетом их заработной платы;

июль 2021 года — пенсии с 2400 до 2600 грн выростут для пенсионеров в возрасте от 65 лет, у которых есть 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин страхового стажа. Также введут доплаты в размере до 400 грн для пенсионеров в возрасте 75+ лет;

декабрь 2021 года — пенсии повысят в связи с увеличением прожиточного минимума до 1934 грн.

Важно напомнить, что с 1 июля 2020 года в Украине на 91 гривну увеличился прожиточный минимум до 2118 грн. Из-за этого социальные выплаты, которые к нему привязаны, выросли — это пенсии, пособия по безработице, пособия на детей, зарплаты и алименты. Впрочем, это не последнее повышение в 2020 году. С 1 декабря 2020 года прожиточный минимум выростет до 2189 гривен.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что с 1 сентября 2020 года минимальная зарплата в Украине увеличивается с 4723 грн до 5000 гривен, в связи с чем размер минимальной пенсии увеличился до 2000 грн.