Немедленно прекратите - Совет Европы выступил с безотлагательным требованием

Страны Евросоюза, Совет Европы, ОБСЕ мгновенно отреагировали на новую войну, которую 27 сентября начали Армения и Азербайджан за Нагорный Карабах. Они требуют немедленно прекратить боевые действия и вернуться к переговорам без любых предварительных условий. Председатель Европейского совета Шарль Мишель, соглавы минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, МИД Франции решительно осудили применение силы со стороны Баку и Еревана, что привело к бессмысленно потерянным жизням, в том числе среди мирных жителей. Украина поддерживает позицию ЕС относительно эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Официальный Киев призывал стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта, сообщает ONLINE.UA.

"Сообщения с зоны Нагорно-Карабахского конфликта о боевых действиях вызывают наиболее серьезное беспокойство. Военные действия должны быть прекращены в срочном порядке, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. Немедленное возвращение к переговорам без предварительных условий — это единственный путь вперед", — отреагировал на новую войну председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич от призвала Ереван и Баку проявить ответственность, сдержанность и немедленно прекратить боевые действия. Она напомнила, что Армения и Азербайджан присоединились к СЕ, где обязались решить конфликт мирными средствами.

"От имени Совета Европы я призываю власти двух наших государств-членов сделать все возможное, чтобы защитить человеческие жизни и не участвовать в военных конфликтах. Следует приложить все усилия, чтобы остановить эскалацию. При присоединении к Совету Европы обе страны обязались решить конфликт мирными средствами, и это обязательство должно строго соблюдаться" — говорится в заявлении генсека СЕ.

В ОБСЕ призвали стороны принять все необходимые меры для стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе. Там подчеркнули, чтоальтернативы мирному урегулированию конфликта путем переговоров нет.

"Мы решительно осуждаем применение силы и сожалеем о бессмысленно потерянных жизнях, в том числе среди мирных жителей. Соглавы призывают стороны прекратить боевые действия и возобновить переговоры, чтобы найти устойчивое разрешение конфликта", — говорится в заявлении ОБСЕ.

На возобновление конфликта между Азербайджаном и Арменией уже отреагировали союзники сторон. В российском МИДе призвали прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Турция полностью поддержала сторону Азербайджана. По словам официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, Армения нарушила перемирие, напав на гражданские поселения и еще раз продемонстрировав, что выступает против мира и стабильности.

Тем временем Минобороны Азербайджана сообщило, что военные взяли под контроль 4 селения Физулинского района и 2 села Джебраильского района в Нагорном Карабахе. Мресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов уточнил, что в ходе контрнаступательной операции в Физули-Джабраильском направлении освобождены ряд сел — Гараханбейли, Гарвянд, Горадиз, Йухары Абдулрахменлы Физулинского района, Джабраильского района – Боюк Мярчанлы и Нюзгяр. Также, по его словам, были уничтожены посты противника в направлении Агдаринского района и Муровдага, а "господствующие высоты взяты под контроль". В Минобороны Армении опровергают информацию Азербайджана о взятии под контроль ряда сел.

Напомним, конфликт между Азербайджаном и Арменией продолжается несколько десятилетий. Причиной стал Нагорный Карабах, который де-юре находится на азербайджанской территории, а вот фактически он находится под контролем армянского командования. Новое обострение там началось в середине июля этого года, в результате которого погибли десятки военнослужащих.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что между Арменией и Азербайджаном снова началась война — 27 сентября в Нагорном Карабахе вновь начались ожесточенные бои, в результате которых погибли десятки людей среди мирного населения.