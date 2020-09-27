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В Украине внезапно выпал первый снег - зрелищные фото и видео

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В Украине внезапно выпал первый снег - зрелищные фото и видео В Україні випав перший сніг (фото з соцмереж)

В восресенье, 27 сентября, в Украине резко ухудшилась погода — сильные ливни, град и штормовой ветер наблюдается во многих регионах страны, а в карпатах выпал первый снег. Утром на горе Поп Иван Черногорский шел снег с мокрым дождем, а уже днем снег покрыл черногорский хребет, на котором еще виднеется зеленая трава. Зрелищные фото и видео первого снега в Украине опубликовали очевидцы в соцсетях, передает ONLINE.UA.

"По состоянию на 8:55 27.09.2020 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха 0 ° С, ветер юго-западный 10-12м/с, облачно, дождь с мокрым снегом, ограниченная видимость до 100 м", — опубликовал сообщение Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Спустя несколько часов в сети появились фото и видео, на которых видно, что в Карпатах разыгралась настоящая метель, сопровождающаяся сильным ветром.

"В прошлом году первый снег выпал 6 октября", "Началось.. приближаемся к зиме!", "Вот и зима понемногу подкрадывается в Карпаты...", "Так себе погодка(", "Поздравляю с первым снегом!!!", — комментируют в сети фото и видео.

Важно отметить, что по прогнозу синоптиков, лето в Украине закончится в конце сентября. Они предупредили, что осень в этом году будет холодной и сырой, однако в октябре еще будет "большое" бабье лето, которое порадует украинцев теплом.

Как сообщал ONLINE.UA, 27 сентября погода резко испортилась во всех регионах Украины. В связи с сильными ливнями и ветром спасатели объявили штормовое предупреждение.


Погода в Украине и Мире на 5 дней

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, погода, погода в Україні, прогноз погоды, снег, Карпаты, ливни, фото, видео
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