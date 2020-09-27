Катастрофа Ан-26 под Чугуевом - Кремль устроил новую циничную провокацию против Украины

Команда российского президента Владимира Путина пользуется любым предлогом для провокаций против Украины. На этот раз Кремль решил использовать для дестабилизации ситуации в Украине катастрофу Ан-26 под Чугуевом, в результате которой погибли 26 курсантов и офицеров Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба. Российские пропагандисты по указанию Кремля распространили фейки о том, что после трагедии курсанты летного факультета вуза массово начали писать рапорты на отчисление. В Командовании Воздушных сил Украины жестко отреагировали на эту циничную провокацию Кремля. Военное руководство уверило, что ни один курсант летного факультета Харьковского национального университета Воздушных Сил ВС Украины имени Ивана Кожедуба не изъявил желания отчислиться из университета, сообщает ONLINE.UA.

"С целью психологического воздействия на личный состав Вооруженных Силах Украины, курсантов военных вузов в частности, агенты Кремля распространяют фейки о том, что курсанты-летчики хотят покинуть вузов. Подчеркиваем, НИ ОДИН КУРСАНТ летного факультета Харьковского национального университета Воздушных Сил ВС Украины имени Ивана Кожедуба не изъявил желания отчислиться из университета. Информация о так называемом "массовом" написаним рапортов на отчисление курсантами летного факультета первого курса не что иное, как попытка дестабилизировать ситуацию", — отреагировали на ситуацию в ВСУ.

Руководство Воздушных Сил призвало украинцев пользоваться сведениями из официальных источников и не идти на поводу у Кремля, который даже на трагедии продолжает информационную войну против Украины.

Напомним, вечером 25 сентября в Харьковской области вблизи города Чугуев разбился военный самолет Ан-26 с курсантами и офицерами Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба на борту. В результате аварии погибли 26 человек, одному курсанту удалось спастись. Он находится в военном госпитале — медики оценивают его состояние как стабильное.

Как известно, военный самолет Ан-26 ВСУ военной части А 4104 упал около 20:45 в двух километрах от военного аэропорта Чугуева, когда заходил на посадку. После крушения воздушное судно загорелось. Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер уточнил, что пилот сообщал диспетчеру об отказе левого двигателя. Однако, по его словам, для опытного летчика это не критическая ситуация. Поэтому, что привело к крушению самолета, пока не понятно.

Важно добавить, что военно-транспортный самолет Ан-26 , который потерпел крушение в Чугуеве, был изготовлен 43 года назад — до 1 октября ему должны были продлить срок эксплуатации на два года. В ВСУ уверили, что самолет в 2020 году получил продление срока эксплуатации предприятием-производителем ГП "Антонов" на два года. Министр обороны Андрей Таран в свою очередь уточнил, что двигатель самолета имел в запасе более пяти тысяч летных часов до очередного ремонта. Таран подтвердил, что самолет был 1977 года производства, то есть ему 43 года. Но он уверил, что машина могла осуществлять полеты еще три года без обновления ресурса.