Как удалось выжить единственному курсанту в катастрофе Ан-26 - важные детали

Курсант Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба Вячеслав Золочевский, который стал единственным выжившим после крушения военного самолета Ан-26 под Чугуевым, еще накануне пришел в сознание. Его состояние здоровье медики оценивают как удовлетворительное. Как удалось выжить курсанту во время аварии, рассказал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, который опубликовал сообщение в соцсети после посещения Вячеслава в госпитале, передает ONLINE.UA.

"Посетил Вячеслава Золочевского — нашего парня, родившийся в рубашке и выжил. Идет на поправку, состояние и настроение улучшается. Ему предоставляется вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Поговорил с начальником военного госпиталя. Уже через неделю парня могут выписать из больницы, после чего еще некоторое время он будет проходить реабилитацию. Он настоящий боец", — сообщил Кучер.

Чиновник также отметил, что Вячеслава спасло определенное стечение обстоятельств — его прикрыли от огня обломки фюзеляжа. По его словам, курсант уцелел, потому что находился в определенной "капсуле" из фюзеляжа, его прикрыло частью самолета, благоадря чему огонь не достиг его.

Кучер также уточнил, что курсанта уже также допросили следователи ГБР. Информация, которую раскрыл Вячеслав Золочевский, пока не разглашается.

"Следователи ГБР уже задавали ему вопросы, определенные обстоятельства перед падением самолета он вспоминает, они изложены в протоколе допроса. Позже, я думаю, это станет известным", — добавил глава Харьковской ОГА.

Важно отметить, что медики оценивают состояние здоровья Вячеслава как удовлетворительное — он находится в состоянии средней тяжести, но угрозы его здоровью нет. Как минимум еще неделю ему придется пробыть в госпитале, после чего его выпишут с последующим отпуском по состоянию здоровья.

Как известно, на борту военного самолета погибли курсанты и офицеры, которые были уроженцами Харькова и Харьковщины, Сумщины, Львовщины, Чернигова, Хмельнитчины, Херсона, Житомирщины, Запорожской области, Николаева и Николаевщины, Полтавщины, Винницкой области. Самому младшему из них было 19 лет, самому старшему — 42 года.

Напомним, накануне вечером в Харьковской области вблизи города Чугуев разбился военный самолет Ан-26 с курсантами и офицерами Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба на борту. Военный самолет Ан-26 ВСУ военной части А 4104 упал около 20:45 в двух километрах от военного аэропорта Чугуева, когда заходил на посадку. После крушения воздушное судно загорелось. Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер уточнил, что пилот сообщал диспетчеру об отказе левого двигателя. Однако, по его словам, для опытного летчика это не критическая ситуация. Поэтому, что привело к крушению самолета, пока не понятно.

По последним данным 26 сентября, специалисты уже приступили к ДНК-экспертизе тел погибших в авиакатастрофе Ан-26 . Глава правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы, вице-премьер-министр Олег Уруский уточнил, что тела находятся в крайне изувеченном состоянии, фактически все они обгоревшие. На сегодняшний момент, по его словам, идентификацию ни одного тела осуществить не удалось — это займет от двух до трех недель, после чего будет возможно захоронение погибших.