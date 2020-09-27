Как удалось выжить единственному курсанту в катастрофе Ан-26 - важные детали

Курсант Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба Вячеслав Золочевский, который стал единственным выжившим после крушения военного самолета
"Посетил Вячеслава Золочевского — нашего парня, родившийся в рубашке и выжил. Идет на поправку, состояние и настроение улучшается. Ему предоставляется вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Поговорил с начальником военного госпиталя. Уже через неделю парня могут выписать из больницы, после чего еще некоторое время он будет проходить реабилитацию. Он настоящий боец", — сообщил Кучер.
Чиновник также отметил, что Вячеслава спасло определенное стечение обстоятельств — его прикрыли от огня обломки фюзеляжа. По его словам, курсант уцелел, потому что находился в определенной "капсуле" из фюзеляжа, его прикрыло частью самолета, благоадря чему огонь не достиг его.
Кучер также уточнил, что курсанта уже также допросили следователи ГБР. Информация, которую раскрыл Вячеслав Золочевский, пока не разглашается.
"Следователи ГБР уже задавали ему вопросы, определенные обстоятельства перед падением самолета он вспоминает, они изложены в протоколе допроса. Позже, я думаю, это станет известным", — добавил глава Харьковской ОГА.
Важно отметить, что медики оценивают состояние здоровья Вячеслава как удовлетворительное — он находится в состоянии средней тяжести, но угрозы его здоровью нет. Как минимум еще неделю ему придется пробыть в госпитале, после чего его выпишут с последующим отпуском по состоянию здоровья.
Как известно, на борту военного самолета погибли курсанты и офицеры, которые были уроженцами Харькова и Харьковщины, Сумщины, Львовщины, Чернигова, Хмельнитчины, Херсона, Житомирщины, Запорожской области, Николаева и Николаевщины, Полтавщины, Винницкой области. Самому младшему из них было 19 лет, самому старшему — 42 года.
Напомним, накануне вечером в Харьковской области вблизи города Чугуев разбился военный самолет
По последним данным 26 сентября, специалисты уже приступили к ДНК-экспертизе тел погибших в авиакатастрофе
Ранее ONLINE.UA сообщал, что выживший курсант рассказал, что помнит о крушении