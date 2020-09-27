Война выйдет за границы - Армения бьет тревогу из-за решения Турции

27 сентября между Арменией и Азербайджаном снова началось военное противостояние за Нагорный Карабах. На границе Азербайджана и Армении начались ожесточенные бои, в которых Ереван и Баку обвиняют в этом друг друга. В связи с обострением ситуации премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился за помощью ко всему миру. Он призвал Минскую группу ОБСЕ и все международное сообщество обратить внимание на серьезность ситуации, так как война может выйти за пределы региона и будет иметь необратимые последствия, если в конфликт вмешается Турция, власти которой уже пообещали помощь Азербайджану. Об этом говорится в обращении Пашиняна к народу Армении, которое он опубликовал на своей странице в соцсети, передает ONLINE.UA.

"Мы стоим на пороге широкомасштабной войны на Южном Кавказе, что может иметь самые непредсказуемые последствия. Война может выйти за границы региона и иметь более широкие масштабы. Мы готовы к этой войне, поскольку осознавали, что пропагандируемая в Азербайджане ненависть к армянам не могла привести к другому результату, чем к войне", — заявил Пашинян.

Он также призвал другие страны использовать все рычаги и не допустить вовлечение Турции в карабахский конфликт.

"Агрессивное поведение Турции дает серьезный повод для обеспокоенности. Подобная позиция чревата катастрофичными последствиями для Южного Кавказа и сопредельных регионов", — предупредил Пашинян.

Важно отметить, что на сторону Армении стала Россия. Глаа МИД РФ Сергей Лавров уже заявил о готовности Москвы предпринимать посреднические усилия для стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом он сказал во время телефонного разговора с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном, который состоялся 27 сентября.

Напомним, конфликт между Азербайджаном и Арменией продолжается несколько десятилетий. Причиной стал Нагорный Карабах, который де-юре находится на азербайджанской территории, а вот фактически он находится под контролем армянского командования. Новое обострение там началось в середине июля этого года, в результате которого погибли десятки военнослужащих.

Утром 27 сентября между Арменией и Азербайджаном снова началось военное противостояние. Правительство Армении объявило военное положение и всеобщую мобилизацию в связи с обострением вооруженного конфликта. В Азербайджане заявили об "ответных мерах с целью пресечения этой провокации противника и обеспечения безопасности гражданского населения, проживающего вблизи линии противостояния войск".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Совет Европы выступил с безотлагательным требованием — в официальном Брюсселе призвали Армению и Азрбайджан прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.