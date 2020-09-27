ВОЗ поддержала - Китай принял шокирующее решение относительно коронавируса

Китай, как и Россия, решил не ждать завершения последних этапов испытаний эксперементальной вакцины против коронавируса и начал массовую вакцинацию людей. Уже сотни тысяч граждан Китая ввели препарат, хотя еего безопасность и эффективность пока не доказана. Член Национальной комиссии здравоохранения КНР Чжэн Чжунвэй отметил, что уже с июля китайцы получают экспериментальную вакцину против COVID-19 . При этом он уверил, что Китай получил "понимание и поддержку" Всемирной организации здравоохранения перед тем, как начать использование вакцины. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на New York Post.

Как известно, изначально ВОЗ критиковала Китай за вакцинацию топ-чиновников и медицинских работников до завершения всех испытаний препарата. Теперь же, как оказалось, экспериментальную китайскую вакцину колят сотням тысяч граждан Китая, и это поддерживают в ВОЗ.

"После принятия решения о вакцинации представителей высокорисковых профессий у нас были переговоры с соответствующими представителями ВОЗ в Китае и мы получили понимание и поддержку со стороны международной организации", — заверил Чжунвэй.

Вакцинация людей препаратом, безопасность которого не доказана, шокировала экспертов медицинской отрасли во всем мире. При этом в ВОЗ поспешили оправдаться. В международной медицинской организации заявили, что Китай в соответствии со своими национальными правилами и законодательством обладает автономией в выдаче разрешений на использование в чрезвычайных ситуациях любых продуктов для здоровья.

"Страны могут самостоятельно выдавать разрешения на экстренное использование любых медицинских средств в соответствии с национальными нормативными актами и законодательством", — прокомментировала ситуацию ассистентка генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.

О какой чрезвычайной ситуации в Китае идет речь не понятно, ведь китайские представители отрасли здравоохранения регулярно заявляют, что почти уничтожили коронавирус. В официальном Пекине поясняют, что хотят с помощью вакцины не допустить возобновления пандемии, вторая волна которой уже охватила почти весь мир.

Важно отметить, что в Китае в настоящее время на различных стадиях испытаний находятся не менее восьми вакцин от коронавируса. Одна из них уже вошла в третий этап испытаний — препарат вводят тысячам людей вместе с плацебо для проверки действенности и контроля за побочными эффектами. В мира в разработке находятся более 100 вакцин от коронавируса, но ни одна из них пока не имеет доказанной эффективности в лечении коронавирусной болезни. По оценкам ВОЗ, в лучшем случае готовая вакцина против COVID-19 появится до конца 2020 года. При этом в международной организации предупредили, что число умерших от коронавируса в мире может достигнуть двух миллионов, прежде чем эффективная вакцина будет выпущена в массовый оборот.