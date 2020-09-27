Нужно прекратить военные действия - Путин вступил с неожиданным заявлением

Российский глава Владимир Путин, который уже седьмой год ведет войну против Украины на территории Донбасса, поддерживает никем не признанные Приднестровье, Южную Осетию и режим Башара Асада в Сирии, внезапно обеспокоился обострением ситуации в Нагорном Карабахе. Глава Кремля заявил, что Армении и Азербайджану нужно прекратить военные действия, которые уже перешли в ожесточенные бои. С таким заявлением Путин выступил во время телефонного разговора в армянским премьером Николом Пашиняном, который обеспокоен тем, что Азербайджан поддерживает Турция. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Обсуждалось резкое обострение ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта. С российской стороны выражена серьёзная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений. Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное – нужно прекратить военные действия", — сообщили в Кремле детали переговоров Путина и Пашиняна.

Напомним, конфликт между Азербайджаном и Арменией продолжается несколько десятилетий. Причиной стал Нагорный Карабах, который де-юре находится на азербайджанской территории, а вот фактически он находится под контролем армянского командования. Новое обострение там началось в середине июля этого года, в результате которого погибли десятки военнослужащих.

Утром 27 сентября между Арменией и Азербайджаном снова началось военное противостояние. Правительство Армении объявило военное положение и всеобщую мобилизацию в связи с обострением вооруженного конфликта. В Азербайджане заявили об "ответных мерах с целью пресечения этой провокации противника и обеспечения безопасности гражданского населения, проживающего вблизи линии противостояния войск". В Минобороны сообщают, что в боях уже погибли 16 армянских военных, более 100 человек получили ранения — среди пострадавших есть мирные жители. При этом официальный Ереван уже заявил о готовности рассмотреть вопрос признания независимости Нагорного Карабаха.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Армения предупредила мир об угрозе большой войны, которая может стать следствием деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе.