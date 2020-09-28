Гороскоп на 28 сентября для всех знаков зодиака

Похоже, что Скорпионы любят трудные жизненные ситуации, потому что в их натуре стремиться кого-то спасать, выбираться из сложной ситуации и вообще превращать свою жизнь из серой в яркую и красочную, наполненную эмоциями и движением.

Когда Раки счастливы, они не могут прекратить говорить. Но когда они грустят, из них не вытащить ни слова. одна из самых главных проблем Раков — это то, что они очень сильно привязываются к людям...

У всех Весов есть две жизни: одну видят все те, кто их окружает, другой живут они одни. весам очень хотелось бы хотя бы иногда нажимать кнопку "НЕ ДУМАТЬ" и просто наслаждаться жизнью... То, что Весы говорят, и то, что они чувствуют часто разные вещи.

Овен (21 марта — 20 апреля)

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Гороскоп на 28 сентября 2020 года для Овнов

Кулинарный гороскоп для Овнов

Нынче есть опасность здорово переесть. Вы можете попасть в ситуацию, когда еды, вам предложенной, будет значительно больше, чем вам хочется и несоразмеримо больше, чем вам действительно нужно. Съесть все вам не удастся, но и того, что будет съедено, хватило бы на троих. Старайтесь скушать как можно больше фруктов, чтобы поменьше места более тяжелой пище осталось.

Гороскоп здоровья для Овнов

Сегодня вам стоит задуматься о том, что именно вам не нравится в вашей фигуре. И если нарекания есть и довольно серьезные, обязательно займитесь собой. Как минимум планирование сегодня удастся на славу.

Общий гороскоп для Овнов

Помилосердствуйте, вы же не совсем всемогущи, у вас все-таки есть какие-то пределы возможностей. Не надо взваливать на свои плечи совсем всю работу. Позвольте присоединиться к ней еще кому-нибудь.

Любовный гороскоп для Овнов

Сегодня вам надо будет, чтобы вас пожалели. А к кому ещё обратиться за жалостью, если не к любимому человеку? Однако если у любимого человека в этот день неприятности, лучше о своих бедах забыть и интенсивно начать помогать ему. Тогда вам точно не до грусти будет.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Сегодня вам будет довольно трудно убедить себя в том, что ваши труды не напрасны. Если впадете в депрессию — можете наворотить серьезных глупостей, так что лучше устройте себе выходной, раз уж пользы делу принести не в состоянии.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 28 сентября 2020 года для Тельцов

Любовный гороскоп для Тельцов

Окажите вашей половинке посильную помощь. Почистите картошку или подметите опилки после строгания очередной дощечки. Обязательно похвалите его творческий порыв и желание сделать что-то хорошее и полезное. Вам несложно — а как ей будет приятно: Словами не передать!

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Наиболее правильным способом приготовления пищи для вашего сегодняшнего обеда будет тушение. А что именно должно быть потушено, а так же тушить ли этот продукт в собственном соку, в томате, в масле, вине или каком ином соусе — это уже не столь важно. Хотите — кушайте рыбу под греческим соусом, не желаете рыбы — можно откушать говядины, приготовленной в пиве.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Контролируйте свои эмоции: они сегодня могут здорово вам помешать, повлияв на очень ответственное решение. Не позволяйте им руководить вашими действиями, ведь тогда вы сможет допустить такое количество ошибок, что потом придется положить немало сил, чтобы вернуть все в прежнее состояние.

Общий гороскоп для Тельцов

Сконцентрируйтесь на чем-то одном и гоните остальные мысли прочь. В противном случае вы проведете день, мучительно гадая, с чего начать активную деятельность, которой будет требовать отоспавшийся организм.

Гороскоп здоровья для Тельцов

Этот день может быть весьма опасным для здоровья Тельцов, однако, если вы будете начеку, то своими оперативными действиями вы сможете свести все вероятные проблемы к минимуму.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 28 сентября 2020 года для Близнецов

Гороскоп здоровья для Близнецов

В этот день звезды рекомендуют Близнецам ограничить время взаимодействия с домашними и особенно дикими животными: риск возникновения проблем велик, как никогда. Однако ваших питомцев это касаться не должно.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Если принимать пищу вы сегодня будете в одиночестве, не гонитесь за изысками. Насытьте организм бычками в томате или вермишелью быстрого приготовления. Но вот если вдруг кто-нибудь захочет составить вам компанию — меню придется менять, причем кардинально. Например, путем замены бычков на толстолобика под укропным соусом. А вместо вермишели пусть будет паста дель маре.

Любовный гороскоп для Близнецов

В этот день вашему любимому человеку очень нужна будет ваша моральная поддержка. Не нужно будет ни слов утешения, ни подробных расспросов о причинах душевной неустроенности, ни чего-нибудь подобного в том же духе. Просто будьте рядом и всем своим видом давайте понять ему, что вам не все равно.

Общий гороскоп для Близнецов

Ваше изысканное остроумие с легким оттенком язвительности сегодня не будет иметь успеха. Более того, проявляя его на людях, вы рискуете своим здоровьем. Если не можете сдержаться — язвите по телефону.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Сегодня звезды не рекомендуют вам слишком часто отвлекаться на выполнение каких бы то ни было обязанностей, не связанных с рабочими. В конце концов, на семью и друзей вам было дано целых два выходных дня, а сейчас — время трудиться, трудиться и еще раз трудиться.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 28 сентября 2020 года для Раков

Любовный гороскоп для Раков

Сегодня вашему любимому человеку придётся каждое своё слово подтверждать делом, если он захочет, чтобы вы ему поверили. Впрочем, некоторый кредит доверия вы за время ваших встреч уже заработали, поэтому, возможно, удастся обойтись и облегчённой версией, чего вам звёзды от души и желают.

Бизнес-гороскоп для Раков

Сегодня благоприятный день для переговоров с зарубежными коллегами и деловых визитов. Возможно, что для налаживания новых связей вам придётся встретиться с потенциальными партнёрами за деловым ужином и обговорить всё в спокойной и непринуждённой обстановке.

Кулинарный гороскоп для Раков

Сегодня вам непременно следует отведать пирогов. Или пирожков. Или кулебяку — в общем, какое-то выпечное изделие с начинкой, причем начинку предпочтительно выбирать содержательную — мясо, рис с яйцом, грибы, капусту, наконец. Сладкие пироги, безусловно, тоже будут вполне уместны, но ограничиваться только ими все же не стоит.

Общий гороскоп для Раков

Возможно, вы считаете, что сделали все, что могли. Отнюдь — сегодня у вас еще есть возможность добавить к содеянному еще один небольшой, но значимый штрих, который придаст произведению вашего труда законченность и изящество.

Гороскоп здоровья для Раков

В этот день хорошее самочувствие вам помогут обеспечить отказ от вредных привычек, а также соблюдение здорового режима дня. Поэтому сегодня постарайтесь лечь спать пораньше и не перетруждаться.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 28 сентября 2020 года для Львов

Любовный гороскоп для Львов

Сегодня вашему любимому человеку не захочется долго с вами общаться на какие бы то ни было темы. Обо всем по чуть-чуть — не более того. Поэтому постарайтесь как можно меньше углубляться в дебри той или иной дискуссии — не утомите вашу половинку. Последствия могут оказаться печальными.

Гороскоп здоровья для Львов

Сегодня попробуйте завершить все дела пораньше и отвести больше времени для сна, ведь чем дольше вы будете видеть сновидения, тем меньше у вас шансов набрать лишний вес. Если вы регулярно не досыпаете, то вы увеличиваете риск располнеть.

Бизнес-гороскоп для Львов

Сегодня вам будет довольно сложно запомнить все детали, касающиеся того проекта, который вы сегодня выполняете. Даже если память у вас отменная, и вы никогда не пользовались блокнотами, в этот день звезды рекомендуют все же записать основные идеи и положения, с которыми вам предстоит иметь дело.

Общий гороскоп для Львов

Если мечта и реальность чрезмерно далеки друг от друга, можно, конечно, и расстроиться. Однако лучше будет если вы предпримете минимальные усилия к исполнению своих мечтаний.

Кулинарный гороскоп для Львов

Нынче у вас будет все, чего вы только сможете пожелать в меру собственной фантазии. Возможно, в остальных аспектах это и неплохо, а в кулинарном придется проявить некоторую осторожность. Или заранее обзавестись компанией очень голодных друзей, ибо одному скушать столько было бы не просто тяжело, но и довольно опасно для здоровья.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 28 сентября 2020 года для Дев

Общий гороскоп для Дев

Затевая спор сегодня, постарайтесь придерживаться оборонительной позиции, выжидая, пока противник не начнет противоречить сам себе. Доводов разума в вашем исполнении нынче слушать не будут.

Гороскоп здоровья для Дев

Сегодня Девам стоит хотя бы часик уделить уборке в вашем доме. Вытрите пыль, подметите углы, очистите ковер. Вряд ли это займет у вас много времени и сил, а дышаться вам будет определенно легче и свободнее.

Кулинарный гороскоп для Дев

Если вам сегодня вдруг понадобится перекусить на скорую руку, не бросайтесь в ближайший Макдональдс. Подаваемая там картошка и гамбургеры могут вступить в неприятное противоречие с вашим желудком. Лучше отведайте хачапури по-аджарски. И запейте не кока-колой, а стаканчиком доброго грузинского вина. Тот же самый напиток, кстати, звезды нынче рекомендуют употреблять практически со всеми блюдами. За исключением, разве что, манной каши.

Бизнес-гороскоп для Дев

Сегодня вас будет очень утомлять однообразие, монотонная работа заберет у вас последний заряд положительных эмоций. Сохранить хотя бы долю позитивного взгляда на жизнь вам поможет какое-либо внерабочее занятие, помогающее вам отвлечься от рутины.

Любовный гороскоп для Дев

У вашего любимого человека наверняка есть милое пристрастие, ни к чему не обязывающее хобби или трогательная привязанность к чему-то. Например, он коллекционирует розовых слоников или не может пройти мимо кондитерского магазина. Подарите ему сегодня новую фигурку в его коллекцию или порадуйте сладеньким! Сделать человека счастливым совсем не сложно...

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 28 сентября 2020 года для Весов

Общий гороскоп для Весов

Самым страшным врагом для вас сегодня будет скука. Справиться с ней будет непросто, но необходимо, ибо в противном случае она станет причиной массы неприятностей.

Любовный гороскоп для Весов

Сегодня вашему любимому человеку захочется устроить вам настоящий праздник. Неизвестно, насколько ему удастся реализовать его идею, но попытки поднять вам настроение будут, причем довольно-таки многочисленные. Уже только за это он может быть достоин уважения.

Гороскоп здоровья для Весов

Не дайте тяжелым мыслям поглотить вас. Они отнимают вашу энергию, не дают вам сосредоточиться на светлом и радостном и просто получить удовольствие от этой замечательной жизни. Вашему здоровью это на пользу не пойдет.

Бизнес-гороскоп для Весов

Сегодня вам следует быть как можно более дружелюбным, открытым и улыбчивым с коллегами и не только. Главное, делайте это искренне, так вы сумеете не замечать мелких разногласий, которые так отравляли вам жизнь в последнее время. А потом вы и сами увидите, что и люди улыбнутся вам в ответ.

Кулинарный гороскоп для Весов

Пусть ваш стол сегодня украсит своими дарами морской бог. И не позволяйте ему жадничать, предлагая вам водоросли в разных видах, они, конечно, внимания стоят, но лишь в ограниченных количествах. Первенство должно быть отдано моллюскам — ваша диета должна состоять преимущественно из кальмаров, осьминогов, мидий и устриц. Если попадется еще какой-нибудь представитель соответствующего класса — можете попробовать и его.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 28 сентября 2020 года для Скорпионов

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Сегодня вас может посетить вдохновение. Его вполне можно использовать и в кулинарных целях — почему бы разнообразия ради не отправиться за едой туда, где можно поучаствовать в процессе ее приготовления? Хотя бы в качестве зрителя, как в некоторых китайских ресторанах, или, скажем, поймав себе рыбу в пруду на обед самостоятельно.

Любовный гороскоп для Скорпионов

Будьте аккуратны! Вполне возможно, что сегодня, когда вы откроете дверь, за ним притаится самое настоящее счастье! Поэтому прежде чем протянуть руку к дверной ручке, улыбнитесь и настройтесь на лучшее! И тогда это лучшее улыбнется вам через порог и, вытерев аккуратно ноги, войдет в вашу жизнь.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Скорпионам сегодня лучше отказаться от спиртного. Пойдет алкоголь, может, и хорошо, но разрушительную силу будет иметь нестандартно большую. От безалкогольного поила сомнительного содержания, кстати, тоже лучше отказаться — на всякий случай.

Общий гороскоп для Скорпионов

Сегодня вас могут вовлечь в процесс решения совершенно чуждого вам вопроса, что повлечет довольно неожиданные последствия. Вплоть до кардинальной смены ваших интересов.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Сегодня вам предстоит победить не только неурядицы, которые раз за разом будут возникать в вашей деятельности, но и себя, свои амбиции, желания и надежды на то, что скоро наступит желанный отдых. Об этом вредном слове на букву "о" в этот день вообще предпочтительнее забыть, ибо вам оно не пригодится.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 28 сентября 2020 года для Стрелецов

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Сегодня звезды не рекомендуют вам халатно относиться к вашим трудовым обязанностям. Если вы вдруг почувствуете, что возникла необходимость срочно приступить к работе и что-то важное для вашей фирмы сделать, не бойтесь и делайте смело: вам это впоследствии окупится.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

В этот день Стрельцы могут столкнуться с некоторыми проблемами с кишечником. Возможно, что чувство дискомфорта будет присутствовать в течение целого дня, поэтому имеет смысл держать под рукой соответствующее средство.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Сегодня вам стоит проявить инициативу и даже некоторую напористость в отношениях с вашим любимым человеком. Пусть он увидит, что и у вас есть свое мнение, свои зубки и свой собственный взгляд на проблему, который тоже обязательно нужно учитывать. А то про него уже начали забывать, кажется.

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодня ваша улыбка будет обладать прямо-таки убойной силой. Будьте осмотрительны, можно невзначай завести целую армию людей, безнадежно в вас влюбленных.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Не ешьте сегодня на завтрак тяжелой пищи, это поможет вам сохранить хорошее настроение до конца дня. Для пущей уверенности лучше и вовсе ограничиться чашкой чая с сухариком, за обедом наверстаете. Чем ближе к вечеру, тем больше гастрономических вольностей вы сможете себе позволить. Если до пяти часов пополудни мясо лучше кушать постное и не слишком перченое, то позже копченая свиная грудинка с перцем чили, картофель и пиво не принесут вам вреда.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 28 сентября 2020 года для Козерогов

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Умные люди говорят, что из-за стола надо вставать немножечко голодным. Глупости! Немножечко голодным за стол нужно садиться. Ибо день нынешний обещает быть в меру сумасшедшим. И удастся ли нормально поесть в обозримом будущем — это еще бабушка надвое сказала. Лечебные голодовки же лучше проводить в более спокойной обстановке. И, желательно, когда-нибудь потом.. В будущем..

Гороскоп здоровья для Козерогов

Подходящий день, чтобы позаботиться о защите кожи от отрицательного воздействия окружающей среды. Тем более, что такого рода процедуры увлекательны и приятны — что ж ими пренебрегать?

Любовный гороскоп для Козерогов

В этот день вам довольно трудно будет внятно изложить свою мысль вашему любимому человеку. Поэтому он вполне сможет понять вас превратно, а то и не понять вовсе. Впрочем, если он прислушается не только к словам, но и к своей интуиции, проблем во взаимопонимании не будет.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Нынче лучше бы передохнуть, но вы все равно умудритесь найти для себя работёнку, пусть даже небольшую и не очень серьезную, но тем не менее, отнимающую какую-то долю времени и сил. Сделайте все возможное для того, чтобы справиться с ней с наименьшими затратами.

Общий гороскоп для Козерогов

А вы нашли свое место под солнцем? Нашли, но оно занято? Гоните прохвоста, что это он расселся на вашем, самой судьбой вам предназначенном, стуле!

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 28 сентября 2020 года для Водолеев

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Сегодняшний день будет непрост. Мелкие конфликты с вашими сослуживцами и неоцененность ваших усилий со стороны начальства будет вам мешать получать удовольствие от работы. Постарайтесь найти выход из этой ситуации.

Общий гороскоп для Водолеев

Сегодня судьба будет благосклонна к вам в целом, но по мелочам станет подсовывать пакости, которые, хоть и не смогут повлиять на общую ситуацию, но настроение подпортить сумеют. Не поддавайтесь.

Гороскоп здоровья для Водолеев

Нынче постарайтесь, по возможности, облегчить свой ужин, сейчас вам не рекомендовано нагружать "работой" свой желудок. Было бы лучше предпочесть легкоусваиваемую пищу и не позднее, чем за четыре часа до сна.

Любовный гороскоп для Водолеев

Никто не запретит вам считать себя умнее окружающих в целом и вашего любимого в частности. Однако было бы нелишне, если у вас хватило ума не слишком активно демонстрировать свое превосходство.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Вы сегодня будете настроены поменять все на свете. Начните с привычек в пище, этот вариант относительно безопасен и достаточно радикален для того, чтобы вам удалось пережить этот день, не устроив революцию мирового масштаба. Не хотите ли побыть вегетарианцем? Как, вы им и являетесь? В таком случае, быть может, отведаете мяса?

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 28 сентября 2020 года для Рыб

Общий гороскоп для Рыб

Сегодня вы, наконец, увидите свет в конце тоннеля. Только вот захотите ли вылезать из теплого и относительно безопасного, хоть и темного места?

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сегодня вас ожидает весьма непростой день, ведь слишком много будет противоречивых событий, и вам даже покажется, что кто-то специально строит вам козни. Однако посмотрев на ситуацию под другим углом, вы поймете, что никто вовсе не собирается вас подсиживать.

Гороскоп здоровья для Рыб

В этот день не расходуйте свои силы на сомнения, просто делайте то, что вам предписано, и результат не заставит себя ждать. Напротив, остановившись, вы рискуете потерять уже достигнутые улучшения.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Картофельный день. Да, именно так. Сегодня звезды рекомендуют представителям вашего знака зодиака поглощать картофель. В больших количествам и в самых различных видах. Начиная с впечатляющей порции картофеля-фри и заканчивая... кусочком сырого. Впрочем, последним стоит увлекаться едва ли. Лучше уж заглотить порцию-другую салата оливье. В него ведь тоже картошка входит.

Любовный гороскоп для Рыб

Сегодня вам предстоит сделать непростой выбор — ваше внимание потребуется сразу нескольким людям, ни одному из которых вы не захотите отказывать. Однако, придется — и, похоже, любовь должна будет ненадолго уступить дружбе. Другу вы нужнее.