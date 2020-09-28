Количество больных коронавирусом в Украине беспрерывно растет - официальные данные на 28 сентября

Количество больных коронавирусом в Украине беспрерывно растет — в понедельник, 28 сентября, зафиксировали 2671 новых случаев заражения. Общее количество больных
По состоянию на 28 сентября коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:
Количество больных коронавирусом в мире также беспрерывно растет — по состоянию на 28 сентября заболели уже более 33,3 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали 252 тысячи новых случаев. Больше количество больных растет в Индии, Бразилии и США. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится уже на 25 месте, среди стран Европы — на 7 месте. По количеству умерших в сутки Украина
На данный момент в мире за неделю диагностируют более 2 млн новых случаев
Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 октября. Он действует по адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделяют в зеленую, желтую, оранжевую или в красную зоны. Красная зона — критическая, в ней закрывают кафе, рестораны и учебные заведения, останавливают городской транспорт. В зеленой зоне действуют обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.
С 28 сентября в красную карантинную зону Украины включили два города. Карантинные ограничения усилят в городах Тернополь и Бережаны Тернопольской области. В то же время Киев ожидает ослабления карантина — с "оранжевой" столица Украины вернулась в "желтую" зону.
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