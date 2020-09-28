США экстренно обратились ко всему миру - что происходит

27 сентября мир шокировала неожиданная и жуткая новость — утром власти Армении и Азербайджана возобновили боевые действия и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе. Армении понадобилось несколько часов, чтобы начать мобилизацию и заявить о военном положении. Стоит обратить внимание на то, что Азербайджан вводит военное положение с 28 сентября. Нельзя не упомянуть о том, что в результате военных появились жертвы с обеих сторон, в том числе и среди гражданских. Последние трагические события заставили команду главы Белого дома Дональда Трампа оперативно отреагировать на обострение ситуации. США жестко раскритиковали эскалацию военного конфликта в Нагорном Карабахе и призвали другие страны не вмешиваться в эту войну. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт Госдепа.

"Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о крупномасштабных военных действий вдоль линии разграничения в зоне конфликта Нагорного Карабаха, которые привели к многочисленным потерям, в том числе и среди гражданского населения. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и раненых. Соединенные Штаты считают, что участие в эскалации насилия внешних сторон не будет иметь смысла и лишь усилит региональное напряжение", — говорится в сообщении властей США.

Кроме того, команда Дональда Трампа экстренно пригласила стороны конфликта к диалогу в рамках Минской группы. Также официальный Вашигтон обещает делать все возможное, чтобы способствовать предметным переговорам.

Нельзя не упомянуть о том, что Армения и Азербайджан начали обвинять друг друга в восстановлении боевых действий и утром 28 сентября.

"Рано утром противник возобновил наступательные действия с применением артиллерии, бронетехники, в том числе тяжелой огнеметной системы "ТОС". Армянские подразделения хладнокровно противостоят посягательствам азербайджанских ВС, принимают соответствующие меры, нанося противнику значительные потери в живой силе и технике", — заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Кроме того, стороны заявляют об увеличении количества погибших.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился за помощью ко всему миру.