Лукашенко бросил низкий и подлый вызов Макрону - разгорелся резонансный скандал

Объявивший себя президентом Беларуси Александр Лукашенко, которого не признает легитимным международное сообщество, отличился новым скандальным выпадом. На этот раз он начал публично угрожать президенту Франции Эммануэлю Макрону, который заявил, что Лукашенко должен уйти в отставку после сфальсифицированных выборов и насилия над белорусами при разгонах мирных демонстраций. Лукашенко низко и подло отреагировал на этот призыв. Он назвал Макрона незрелым политиком, который должен был бы уйти в отставку еще два года назад, после того, как на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты". Более того, Лукашенко дерзко заявил, что Минск жестом доброй воли готов предложить себя в качестве универсальной и доказавшей свою эффективность переговорной площадки – для мирной передачи Макроном власти любой из вышеназванных групп. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на белорусское госагентство БЕЛТА.

"Первое. Как Президент страны, исходя из принципов самого господина Макрона (заложенных в его заявлении-призыве уйти в отставку) хочу сказать, что сам Президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад — когда на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты". Годы идут, "жилеты" до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением. Как опытный политик – незрелому – хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам, и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции", — заявил Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко считает, что Макрон слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси — даме. Он пригрозил, что из-за нее у Макрона могут возникнуть не только внутренние проблемы в стране, но и личные, семейные.

"С учетом того, что этот экс-кандидат – дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные – у себя дома", – заключил Лукашенко.

Напомним, масштабные протесты в Беларуси длятся уже почти два месяца. Они начались 9 августа после президентских выборов, результаты которых не признали жители страны и международное сообщество. Белорусы требуют отменить итоги выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко и результаты которых не признал Евросоюз, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов.

Лукашенко считает, что за протестной ситуацией в Беларуси стоит Запад. Поэтому он внезапно обеспокоился количеством учений НАТО в соседних с Беларусью странах и поручил перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно — "в связи с напряженной ситуацией на западных границах". Кроме того, он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. В Кремле уверили Лукашенко, что Россия готова оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности. Также Путин дал Лукашенко кредит в размере 1,5 млрд долларов как "политическую поддержку" лидеру соседнего государства.

Несмотря на то, что почти весь мир, кроме России и еще некоторых стран, не признают легитимность Лукашенко, белорусский диктатор 23 сентября устроил тайную анаугурацию и объявил себя президентом Беларуси. Жители страны возмущены происходящим — они решительно настроены свергнуть режим Лукашенко.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко пригрозил Евросоюзу ответным ударом, если официальный Брюссель введет санкции против него и его окружения.