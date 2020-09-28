Канада предлагает срочную помощь Украине - в чем дело

Власть Канады предложила помощь команде украинского лидера Владимира Зеленского и всем украинцам после авиакатастрофы военного самолета с курсантами под Чугуевом. Министерство иностранных дел страны обещает "любую помощь, в которой нуждается Украина", однако пока не рассказывает, о чем идет речь. Стоит обратить внимание на то, что помощь официальной Оттавы подробно обсуждалась во время переговоров главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и руководителя канадского МИД Франсуа-Филиппа Шампани. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на заявление канадского дипломата.

"От имени Канады я выразил соболезнования в связи с катастрофой военного самолета и трагической потерей многих жизней молодых людей. Я также предложил любую помощь, в которой Украина может нуждаться в эти сложные времена", — подчеркнул глава МИД Канады. Кроме того, канадский дипломат пообещал, что его страна продолжит поддерживать украинский народ. "Уважаемый, господин Шампань, спасибо за ваш звонок и за поддержку народа Украины в этот трагический день", — подчеркнул глава МИД Дмитрий Кулеба.

Нельзя не упомянуть о том, что команда главы Кремля Владимира Путина сделала все возможное, чтобы использовать для дестабилизации ситуации в Украине катастрофу Ан-26 под Чугуевом, жертвами которой стали 26 курсантов и офицеров Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба. Путинские пропагандисты начали распространять фейки о том, что после трагедии курсанты летного факультета вуза якобы массово начали писать рапорты на вычет. Украинская власть мгновенно отреагировала на эту циничную провокацию Кремля. Военное руководство подчеркнуло, что ни один курсант летного факультета Харьковского национального университета Воздушных Сил ВС Украины имени Ивана Кожедуба не изъявил желания отчислиться из университета.

"Подчеркиваем, НИ ОДИН КУРСАНТ летного факультета Харьковского национального университета Воздушных Сил ВС Украины имени Ивана Кожедуба не изъявил желания отчислиться из университета", — говорится в сообщении.