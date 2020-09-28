Канада предлагает срочную помощь Украине - в чем дело

Власть Канады предложила помощь команде украинского лидера Владимира Зеленского и всем украинцам после авиакатастрофы военного самолета с курсантами под Чугуевом. Министерство иностранных дел страны обещает "любую помощь, в которой нуждается Украина", однако пока не рассказывает, о чем идет речь. Стоит обратить внимание на то, что помощь официальной Оттавы подробно обсуждалась во время переговоров главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и руководителя канадского МИД Франсуа-Филиппа Шампани. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на заявление канадского дипломата.
"От имени Канады я выразил соболезнования в связи с катастрофой военного самолета и трагической потерей многих жизней молодых людей. Я также предложил любую помощь, в которой Украина может нуждаться в эти сложные времена", — подчеркнул глава МИД Канады.
Кроме того, канадский дипломат пообещал, что его страна продолжит поддерживать украинский народ.
"Уважаемый, господин Шампань, спасибо за ваш звонок и за поддержку народа Украины в этот трагический день", — подчеркнул глава МИД Дмитрий Кулеба.
Нельзя не упомянуть о том, что команда главы Кремля Владимира Путина сделала все возможное, чтобы использовать для дестабилизации ситуации в Украине катастрофу
"Подчеркиваем, НИ ОДИН КУРСАНТ летного факультета Харьковского национального университета Воздушных Сил ВС Украины имени Ивана Кожедуба не изъявил желания отчислиться из университета", — говорится в сообщении.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что выживший курсант рассказал всю правду, что происходило на борту