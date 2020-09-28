Серьезный сигнал Кремлю - Меркель решительно пошла против Путина

Канцлер Германии Ангела Меркель заняла жесткую позицию против российского президента Владимира Путина из-за отравления оппозиционера Алексея Навального боевым ядом "Новичок". Мало того, что она молниеносно отреагировала на это ужасное преступление и официально признала своим гостем Навального, несмотря на то, что российский политик не является государственным деятелем, так и лично посетила его в больнице, где он проходил лечение после отравления. Об этом стало известно только 28 сентября, так как визит Меркель к Навальному был тайным. Но источники, приближенные к Бундестагу, подчеркивают, что этот жест Меркель является серьезным сигналом Кремлю и его главе Путину, который, по предположению властей ФРГ, может стоять за произошедшим. Что известно о визите Меркель к Навальному, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Der Spiegel.

"Тайный визит к Навальному — еще один признак того, насколько канцлер предана Навальному и не готова оставить дело до конца. Тот факт, что сама канцлер посетила оппозиционного политика, должно быть для российского правительства сигналом того, что Берлин не уступит в этом деле и выяснит правду", — говорится в сообщении источника.

Напомним, 20 августа влиятельный российский оппозиционер Алексей Навальный попал в реанимацию в тяжелом состоянии прямо с борта самолета, на котором он летел из Томска в Москву. После токсического отравления Навальный впал в кому, из которой немецким медикам удалось вывести политика только 14 сентября. 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники, однако врачи предупредили об отдельных последствиях отравления, о которых можно будет судить позже.

Важно добавить, что власти Германии подтвердили, что Навального отравили "Новичком". Следы нервного агента в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера. Меркель тогда отметила, что не сомневается в том, что Алексея Навального отравили, потому как пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России. У Меркель убеждены, что боевой яд такого типа могли создать только в государственной лаборатории и он мог быть доступен только спецслужбам. Эксперты Бундесвера считают, что Навальный должен был умереть в самолете, но спасло его то, что пилоты экстренно посадили самолет, а в Омске медики дали ему антидот — атропин.

Как известно, наличие боевого яда в организме Навального подтвердили независимые лаборатории Швеции и Франции. Анализы Навального сейчас также проверяют в лабораториях Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В немецком правительстве призвали Кремль в кратчайшие сроки ответить на все вопросы относительно отравления Навального и доказать свою невиновность в покушении на убийство оппозиционера, иначе последуют жесткие санкции.

Москва отрицает свою причастность к покушению на убийство Навального. В Кремле постоянно распространяют новые теории о покушении на оппозиционера. Новые домыслы распространяет и сам Путин, который считает, что Навального отравили не в России, а в Германии.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный, отравленный "Новичком", мог выпить боевой яд самостоятельно. Сам оппозиционер с юмором отреагировал на новый выпад главы Кремля в свой адрес — он высмеял Путина за то, что тот выставляет себя посмешищем для всего мира. В Кремле позже решили оправдать Путина за его бесстыдную ложь. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков начал утверждать, что Путин не говорил, что Навальный отравился сам. Он уверяет, что французские журналисты якобы не точно передали формулировки. При этом Песков добавил, что Москва не может поверить в то, что Елисейский дворец сознательно слил в прессу запись беседы Макрона и Путина.